تسریع در اجرای مصوبات درمانی تأمین اجتماعی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پیگیری مصوبات سفر رئیس سازمان تأمین اجتماعی به استان کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و حجتالاسلام وحید احمدی نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه با میرهاشم سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور دیدار و گفتوگو کردند.
این نشست با هدف تسریع در اجرای تعهدات و مصوبات سفر مهرماه رئیس سازمان تأمین اجتماعی به کرمانشاه برگزار شد و آخرین وضعیت پروژههای درمانی و زیرساختی این سازمان در استان مورد بررسی قرار گرفت.
تأسیس درمانگاه تأمین اجتماعی در شهرستانهای هرسین و کنگاور، خرید و استقرار دستگاه امآرآی برای بیمارستان شهدای کرمانشاه و ارتقای سطح خدمات درمانی مراکز وابسته به سازمان تأمین اجتماعی استان، از مهمترین مصوبات این سفر بود که در این دیدار، روند اجرای آنها تشریح شد.
درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان هرسین در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و حداکثر تا ماه آینده فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد. این مرکز درمانی در دو طبقه و بهصورت تکشیفته عمومی، خدماتی از جمله پزشکی عمومی، دندانپزشکی، آزمایشگاه، مامایی، تزریقات و داروخانه به بیمهشدگان ارائه میدهد.
همچنین راهاندازی درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان کنگاور بهعنوان دیگر شهرستان واجد شرایط، در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.
پروژه اورژانس بزرگ بیمارستان شهدای کرمانشاه نیز تکمیل شده و پس از تأمین زیرساختهای مورد نیاز از جمله انرژی، آماده راهاندازی و ارائه خدمات درمانی به شهروندان خواهد بود.
استاندار کرمانشاه و نماینده مردم هرسین در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن خدمات درمانی در استان، خواستار تسریع در اجرای مصوبات و افزایش دسترسی مردم، بهویژه بیمهشدگان تأمین اجتماعی، به خدمات درمانی باکیفیت شدند.
نظر شما