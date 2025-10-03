توسعه متوازن کرمانشاه در گرو اجرای دقیق مصوبات سفرهای شهرستانی است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه طهماسب نجفی در قالب یک سفر کاری به شهرستان هرسین روند پیشرفت مصوبات سفر استاندار به این شهرستان را با حضور فرماندار هرسین و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی بررسی و پیگیری کرد.

وی در این نشست با اشاره به اولویت‌های مدیریت ارشد استان گفت: توسعه متوازن کرمانشاه یکی از محورهای اصلی سیاست‌های استان است و در همین راستا، استاندار محترم با یک برنامه‌ریزی هدفمند، به صورت میدانی در شهرستان‌های مختلف حضور یافته و مسائل را از نزدیک رصد می‌کنند.

نجفی با تأکید بر لزوم اجرایی شدن مصوبات سفرهای شهرستانی در بازه زمانی تعیین‌شده افزود: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های ذیربط باید با جدیت پیگیر تحقق این مصوبات باشند و اجازه ندهند در مسیر اجرای آن‌ها تأخیر یا کم‌کاری ایجاد شود.

وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری معاونت عمرانی استانداری در قالب مجموعه‌ای از سفرهای شهرستانی روند اجرای مصوبات را بررسی کرده و در صورت بروز موانع، اقدامات لازم برای رفع مشکلات را در دستور کار قرار داده است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در ادامه تأمین آب شرب پایدار شهر هرسین را یکی از اولویت‌های مهم استان دانست و اظهار داشت: طبق مصوبه سفر استاندار، این پروژه شامل حفر سه حلقه چاه، اجرای خط انتقال، احداث مخزن سه هزار مترمکعبی و ایجاد تصفیه‌خانه است که مطالعات آن در حال نهایی شدن می‌باشد.

نجفی همچنین اجرای سیستم جمع‌آوری فاضلاب شهر هرسین و جداسازی آن از رودخانه سراب هرسین را از دیگر مصوبات مهم برشمرد و افزود: برای این پروژه ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر ریاست‌جمهوری اختصاص یافته است.

وی با اشاره به دغدغه‌های استاندار در حوزه عمران شهری گفت: ساماندهی سیما و منظر شهری هرسین از دیگر موضوعات مورد توجه در سفر استاندار بود که خوشبختانه شهرداری این شهرستان طرح ساماندهی را آماده کرده و به زودی در معاونت عمرانی بررسی کارشناسی خواهد شد تا مراحل اجرایی آن آغاز شود. همچنین روند بررسی لوایح شهری در شورای شهر هرسین شکل مناسبی به خود گرفته است.

نجفی در بخش دیگری از سخنانش به تکمیل کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب کشور اشاره کرد و اظهار داشت: سه‌راهی هرسین نقطه کلیدی این مسیر است و براساس مصوبه سفر استاندار، طرح اصلاح هندسی پلیس‌راه هرسین توسط شرکت زیرساخت در حال تهیه بوده و جزو اولویت‌های ملی قرار گرفته است.

وی همچنین ظرفیت‌های صنعتی هرسین را مهم و راهبردی دانست و گفت: وجود دو مجموعه بزرگ پتروشیمی پلیمر و پتروشیمی کرمانشاه در این شهرستان فرصت ارزشمندی است که بخشی از مصوبات به تأمین برق پایدار این واحدها، اجرای طرح توسعه پتروشیمی کرمانشاه (فاز ۲)، اعطای تسهیلات و جذب نیروهای بومی اختصاص یافته است.

معاون عمرانی استاندار ادامه داد: در حوزه انرژی‌های نو نیز احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی پتروشیمی پلیمر در زمینی به مساحت ۴۹ هکتار در حال اجراست و علاوه بر آن پتروشیمی کرمانشاه طرح احداث یک نیروگاه خورشیدی ۳۲ مگاواتی را دنبال می‌کند. موضوع تأمین برق پایدار فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه نیز با جدیت در دست پیگیری است.

وی در پایان به دیگر مصوبات سفر استاندار به هرسین اشاره کرد و گفت: احداث تالار ملل، استقرار برخی ادارات، تأمین ساختمان برای درمانگاه تأمین اجتماعی و سایر طرح‌های زیربنایی در این شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد که با همکاری مدیران محلی به نتیجه خواهد رسید.