پیگیری منسجم مصوبات سفرهای شهرستانی ضامن توسعه استان است

ه گزارش خبرنگار مهر،بعد از ظهر یکشنبه دومین جلسه پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی به ریاست منوچهر حبیبی و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، مدیرکل حوزه استاندار، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستان هرسین برگزار شد.

استاندار کرمانشاه در آغاز این نشست ضمن قدردانی از حضور و همکاری مدیران استانی و شهرستانی، روند پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی را تشریح کرد و گفت: پس از تصویب و ابلاغ مصوبات هر شهرستان، فرماندار مسئول پیگیری اجرای آنها در سطح شهرستان است و در سطح استان نیز معاون عمرانی استاندار به همراه مدیران کل دستگاه‌های مرتبط، به‌صورت مستمر بر نحوه پیشرفت مصوبات نظارت دارند.

وی با بیان اینکه این دومین جلسه از سلسله نشست‌های پیگیری مصوبات شهرستانی است، اظهار کرد: پیش از این، جلسه مشابهی برای شهرستان پاوه برگزار شده و مقرر است این جلسات برای سایر شهرستان‌ها نیز به‌صورت هفتگی برگزار شود تا اجرای مصوبات با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.

حبیبی با اشاره به مصوبات شهرستان هرسین گفت: در این شهرستان ۱۷ مصوبه در دستور کار قرار دارد که بخش قابل توجهی از آنها در حال پیشرفت است؛ برخی به‌طور کامل اجرا شده، تعدادی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت دارند و برخی نیز هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند که در این نشست دلایل و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین آب شرب پایدار در هرسین افزود: تأمین آب شرب، نخستین اولویت مردم و مسئولان این شهرستان است. مطالعات فنی انجام شده و مقرر گردید با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، این پروژه به‌صورت عملیاتی اجرایی شود تا دغدغه مردم در این زمینه برطرف گردد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به بخش درمان شهرستان هرسین گفت: عملیات اجرایی درمانگاه تأمین اجتماعی هرسین با دستور رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور آغاز شده و لازم است با جدیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد تا مردم برای دریافت خدمات درمانی مجبور به مراجعه به سایر شهرستان‌ها نباشند.

وی درباره طرح تقاطع سه‌راهی هرسین نیز بیان کرد: این پروژه برای افزایش ایمنی مسیر و روان‌سازی تردد بسیار ضروری است. از اداره‌کل راه و شهرسازی، راهداری و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل انتظار داریم با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری، نسبت به تعیین تکلیف و آغاز عملیات اجرایی آن هرچه سریع‌تر اقدام کنند.

حبیبی همچنین به موضوع تأمین انرژی شرکت‌های پتروشیمی بروآنیارک و پلیمر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این دو مجموعه موظف هستند بخشی از انرژی خود را از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین کنند. موضوع تخصیص زمین و صدور مجوزها باید با همکاری شرکت برق منطقه‌ای و شرکت توزیع برق استان به‌سرعت نهایی شود تا هیچ مانعی برای اجرای طرح باقی نماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت برای تربیت نیروی کار متخصص تأکید کرد و افزود: دو پتروشیمی بزرگ استان باید با همکاری آموزش‌وپرورش نسبت به تأسیس هنرستان‌های فنی جوار صنعت اقدام کنند تا نیاز صنایع به نیروی ماهر از داخل استان تأمین شود و اشتغال بومی تقویت گردد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پروژه تالار ملل در هرسین گفت: این طرح باید ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف شود. در صورت وجود معارض یا مشکل، فرماندار موظف به پیگیری است و سازمان مدیریت و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باید منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه را فراهم کنند.

وی در ادامه به طرح نهضت ملی مسکن در هرسین اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد عملیات آماده‌سازی اراضی انجام شده و تسهیلات لازم نیز تخصیص یافته است. انتظار داریم متقاضیان هرچه سریع‌تر ساخت‌وساز را آغاز کنند؛ زیرا زیرساخت‌های آب، برق و گاز آماده ارائه خدمات هستند.

حبیبی همچنین رفع کمبود فضای آموزشی را از دیگر اولویت‌های شهرستان دانست و تصریح کرد: هر مدرسه‌ای در مناطق روستایی بالای ۱۰ خانوار که فاقد فضای آموزشی ایمن باشد، باید در اولویت احداث و تجهیز قرار گیرد. این موضوع با جدیت در دستور کار آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس قرار دارد.

استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از فرماندار، امام جمعه، اعضای شورای تأمین و مدیران استانی و شهرستانی گفت: با همت و پیگیری مدیران و همراهی مردم، می‌توان روند اجرای مصوبات را تسریع و اهداف توسعه‌ای استان را محقق کرد. خدمت به مردم، هدف نهایی همه برنامه‌های دولت است و امیدواریم با تلاش جمعی، شاهد شکوفایی روزافزون هرسین و سایر شهرستان‌های استان باشیم.