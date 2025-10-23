به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان هرسین و بازدید از پروژه سینما انقلاب این شهر، با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده توسط فرمانداری، حوزه عمرانی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط اظهار کرد: همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها برای تکمیل این طرح ضروری است و امیدواریم با حمایت وزارتخانه‌های مربوطه، شاهد افتتاح این پروژه در آینده نزدیک باشیم.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگی و اجتماعی این پروژه در شهرستان هرسین، تأکید کرد: سینما انقلاب می‌تواند به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی استان، نقش قابل‌توجهی در ارتقای سطح نشاط اجتماعی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی ایفا کند.

استاندار کرمانشاه بر لزوم تسریع در روند اجرایی طرح و نهایی‌سازی مکاتبات و اسناد مالی مربوط به پروژه تأکید کرد و افزود: هرگونه تأخیر در تأمین اعتبارات موجب افزایش هزینه‌ها و بروز مشکلات در روند خرید تجهیزات خواهد شد؛ بنابراین در چند روز آینده تأمین اعتبار لازم انجام می‌شود تا پیمانکار بتواند هرچه سریع‌تر عملیات تکمیل را ادامه دهد.

حبیبی با اشاره به رویکرد دولت در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، تصریح کرد: در دوره جدید مدیریت استان، پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی در اولویت قرار گرفته‌اند و تکمیل سینما انقلاب هرسین نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

در این بازدید، تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز اظهار کرد: از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان، مبلغ پانزده میلیارد تومان برای تجهیز این پروژه در نظر گرفته شده است که تأمین آن توسط سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری است.

وی افزود: در صورت تحقق این اعتبار و ادامه روند مطلوب عملیات اجرایی، سینما انقلاب هرسین تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

در این بازدید، حجت‌الاسلام وحید احمدی، نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی، فرماندار هرسین و جمعی از مدیران استانی، استاندار کرمانشاه را همراهی کردند.