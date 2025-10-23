حبیبی: تالار ملل هرسین ظرفیت تبدیل به قطب فرهنگی استان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان هرسین و بازدید از مجتمع فرهنگی هنری این شهر، اظهار کرد: طرح احداث تالار ملل پیشرفت قابل توجهی داشته و انتظار می‌رفت مسئولان مربوطه آن را در سفر رئیس‌جمهور به استان مطرح کنند تا جزو مصوبات سفر قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت این مجموعه فرهنگی خاطرنشان کرد: تالار ملل یکی از پروژه‌های مهم و اثرگذار فرهنگی در سطح استان است که با طراحی زیبا و کاربری فرهنگی خود می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و هنری منطقه ایفا کند.

استاندار کرمانشاه افزود: مجتمع فرهنگی هنری شهر هرسین از جمله طرح‌هایی است که در سفر مقام معظم رهبری به این شهرستان به تصویب رسید و اکنون با زیربنای دو هزار مترمربع در حال احداث است. این پروژه با هدف ایجاد فضایی پویا برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و آموزشی در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قرار دارد.

حبیبی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، این طرح در حال حاضر برای تکمیل و بهره‌برداری نهایی نیازمند ۸۰ میلیارد تومان اعتبار است و لازم است دستگاه‌های اجرایی استان با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تأمین این منابع اقدام کنند.

وی تأکید کرد: تکمیل این مجتمع فرهنگی علاوه بر ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، می‌تواند به عنوان نماد فرهنگی شهرستان هرسین مورد استفاده قرار گیرد و موجب جذب گردشگر فرهنگی و رونق اقتصادی منطقه شود.

در این بازدید، حجت‌الاسلام وحید احمدی، نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، فرماندار هرسین و جمعی از مدیران استانی و محلی، استاندار کرمانشاه را همراهی کردند.