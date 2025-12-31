عیادت استاندار کرمانشاه از مدیرکل راهداری استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه به همراه علی سروش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، ظهر چهارشنبه، با حضور در بیمارستان آیت‌الله طالقانی (ره)، از علی سلیمی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان که شب گذشته در سانحه رانندگی مصدوم شده بود، عیادت کردند.

در این دیدار، آخرین وضعیت درمانی وی توسط تیم پزشکی تشریح شد و بر اساس اعلام کادر درمان، حال عمومی ایشان مساعد بوده و روند درمانی رضایت‌بخش گزارش شده است.

استاندار کرمانشاه ضمن گفت‌وگو با پزشکان و پرستاران این مرکز درمانی، از تلاش‌های شبانه‌روزی و خدمات ارزنده کادر درمان در رسیدگی به بیماران قدردانی کرد.

وی همچنین بر اهمیت استمرار ارائه خدمات مطلوب درمانی به شهروندان تأکید نمود و خواستار توجه ویژه به سلامت کارکنان و مدیران استان شد.

در پایان این دیدار، حبیبی با آرزوی بهبود سریع برای مدیرکل راهداری، بر حمایت همه‌جانبه مسئولان استانی از ایشان و خانواده‌اش تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که وی در آینده نزدیک به وظایف خود بازگردد.