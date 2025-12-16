انگلیس استقرار نیرو در اوکراین را در دستور کار اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کییر استارمر نخستوزیر انگلیس، اعلام کرد «ائتلاف داوطلبان» طرحهایی را برای تقویت توان دفاعی اوکراین و در صورت لزوم، اعزام نیرو به این کشور آماده کرده است.
وی در پاسخ به پرسش رؤسای کمیتهها در مجلس عوام گفت: آنچه ما در چارچوب ائتلاف داوطلبان انجام دادیم این بود که روندی سیاسی با رهبران و روندی نظامی با برنامهریزان نظامی داشتیم و اعلام کردیم که خواهان طرحهای نظامی برای حوزههای هوایی، دریایی، زمینی و همچنین توانمندیهای داخلی خود اوکراین هستیم. اکنون برای هر یک از این حوزهها، طرحهای نظامی در اختیار داریم. در صورت لزوم، این موضوع میتواند شامل استقرار نیروهای زمینی نیز باشد، اما بدیهی است که در حال حاضر پرسش اصلی این است که آیا میتوان به صلحی عادلانه و پایدار دست یافت یا نه.
مقامهای انگلیسی طی ماههای گذشته بارها آمادگی خود را برای اعزام نیرو به اوکراین پس از برقراری آتشبس اعلام کردهاند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، پیشتر تأکید کرده بود که حضور نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اوکراین، تحت هر پرچم یا در هر قالبی، تهدیدی مستقیم علیه روسیه محسوب میشود و مسکو تحت هیچ شرایطی چنین حضوری را نخواهد پذیرفت.
رهبران کشورهای کلیدی اروپایی نیز روز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کردند که تضمینهای امنیتی برای کییف باید شامل ایجاد «یک نیروی چندملیتی تحت رهبری اروپا برای اوکراین» باشد؛ نیرویی که از مشارکت کشورهای داوطلب در چارچوب ائتلاف داوطلبان تشکیل شده و از سوی ایالات متحده حمایت شود.
