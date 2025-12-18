کالاس: روسیه به دنبال صلح نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در آستانه برگزاری اجلاس ۲ روزه سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در ادامه سیاستهای خصمانه بروکسل علیه مسکو، اعلام کرد: بودجه بلندمدت برای اوکراین پیامی قوی به روسیه مبنی بر حمایت ما است. روسیه به دنبال صلح نیست و کریسمس را با موضوع اوکراین جشن میگیرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: مخالفان ما به مسکو فشار میآورند تا آنها را مجبور به سازش کند. ما باید نشان دهیم که قوی هستیم و نمیتوانیم شکست بخوریم. روسیه اگر جنگ را متوقف کند، میتواند به تمام تحریمهای ما خاتمه دهد.
کایا کالاس سپس گفت: گزینه وام جبران خسارت به اوکراین با استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه در حال حاضر محتملترین گزینه است. ما نگرانیهای بلژیک در مورد استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه را در نظر میگیریم.
وی ادعا کرد: هیچ تمایلی از سوی روسیه برای بحث جدی در مورد صلح یا موافقت با آتشبس در طول تعطیلات کریسمس ندیدهایم.
نظر شما