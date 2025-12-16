ریابکوف: پایان بحران اوکراین نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی ریابکوف در مصاحبه با شبکه خبری ایبیسی نیوز گفت: با اطمینان بالایی میگویم که در آستانه حل این بحران هولناک قرار داریم.
وی با تأکید بر اینکه «عملیات ویژه نظامی روسیه اجتنابناپذیر بود»، افزود: تحولات به سمتی کاملاً نادرست پیش میرفت.
معاون وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد: پس از همه این تراژدی و تحولات ناگوار در نقاط مختلف جهان، بسیاری از افراد، از جمله در آمریکا، به بررسی گزینههای جایگزین روی آوردهاند.
ریابکوف گفت: ما برای دستیابی به یک توافق آمادهایم.
مذاکرات بین واشنگتن، بروکسل، کییف و مسکو برای پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد. مناقشات سرزمینی همچنین مانع اصلی در راه به نتیجه رسیدن مذاکرات است.
رها کردن موضوع پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و واگذاری مناطق روس نشین اوکراین به روسیه، از جمله خواستههای مسکو از کییف در این مذاکرات است.
نظر شما