  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

ریابکوف: پایان بحران اوکراین نزدیک است

ریابکوف: پایان بحران اوکراین نزدیک است

معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: پایان بحران اوکراین نزدیک است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی ریابکوف در مصاحبه با شبکه خبری ای‌بی‌سی نیوز گفت: با اطمینان بالایی می‌گویم که در آستانه حل این بحران هولناک قرار داریم.

وی با تأکید بر اینکه «عملیات ویژه نظامی روسیه اجتناب‌ناپذیر بود»، افزود: تحولات به سمتی کاملاً نادرست پیش می‌رفت.

معاون وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد: پس از همه این تراژدی و تحولات ناگوار در نقاط مختلف جهان، بسیاری از افراد، از جمله در آمریکا، به بررسی گزینه‌های جایگزین روی آورده‌اند.

ریابکوف گفت: ما برای دستیابی به یک توافق آماده‌ایم.

مذاکرات بین واشنگتن، بروکسل، کی‌یف و مسکو برای پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد. مناقشات سرزمینی همچنین مانع اصلی در راه به نتیجه رسیدن مذاکرات است.

رها کردن موضوع پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و واگذاری مناطق روس نشین اوکراین به روسیه، از جمله خواسته‌های مسکو از کی‌یف در این مذاکرات است.

کد خبر 6691375

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها