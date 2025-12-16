حرکت تهران و مینسک به سمت شراکت راهبردی

به گزارش خبرنگار مهر از بلاروس، قطار دیپلماسی ایران در واپسین روزهای سال ۲۰۲۵ میلادی به مینسک رسید، مقصدی که شاید در نگاه اول عادی جلوه کند اما رابطه ایران و بلاروس در بطن خود آنقدر مؤلفه‌های پیچیده‌ای دارد که نگاه قدرت‌های بزرگ جهانی به آن دوخته شود. در سفر سید عباس عراقچی به بلاروس چه گذشت؟

وزیر امور خارجه جمهوری‌اسلامی‌ایران که در رأس هیأتی یکشنبه شب وارد مینسک شد روز گذشته ملاقات‌های متعدد و رایزنی‌های سطح‌بالایی با مقامات ارشد بلاروس از الکساندر لوکانشو گرفته تا دبیر شورای امنیت ملی بلاروس داشت.

صبح کاری سید عباس عراقچی در دوشنبه ۲۴ آذرماه با حضور در میدان پیروزی که یادمان سربازان کشته شده بلاروسی در جنگ جهانی دوم یا آنچه که بلاروسی‌ها «جنگ بزرگ میهنی» می‌خوانند آغاز شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اهدای تاج گل در محل یادمان پیروزی عازم کاخ ریاست جمهوری بلاروس (کاخ استقلال) که فاصله اندکی با یادمان پیروزی داشت، شد.

ملاقات با رئیس جمهور در تالار شومینه

وزیر امور خارجه کشورمان و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در تالار شومینه، از عزم تهران-مینسک در افزایش حجم تجارت صحبت کردند و دیدگاه‌های خود پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را به اشتراک گذاشتند.

در این ملاقات وزیر خارجه و صنعت بلاروس هم حضور داشتند. یکی از ظرفیت‌های همکاری مشترک ۲ کشورجایگاه صنعتی بلاروس از جمله در صنایع اپتیک، کود پتاس و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی است از جمله دامپتراک ها (کمپرسی‌های سنگین) که بلاروس دومین صادرکننده آن در جهان است که ۳۰ درصد از سهم بازار آن را در اختیار دارد.

در ملاقات یک ساعته دیپلمات ارشد ایران با رئیس جمهور بلاروس، لوکاشنکو به روابط بسیار خوب مینسک-تهران اشاره و بر آمادگی کشورش برای توسعه و گسترش روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

سید عباس عراقچی هم به نوبه خود ضمن ابراز خرسندی از روابط رو به رشد دو کشور، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس در تهران را گام مهمی در راستای گسترش مناسبات اقتصادی دانست.

عراقچی و لوکانشکو همچنین بر اهمیت هماهنگی و همکاری بیش از پیش دو کشور در سطح سازمان‌های بین‌المللی و ترتیبات چندجانبه برای صیانت از چندجانبه گرایی تاکید کردند.

در حال حاضر، سفر ماه آگوست (۲۹ مرداد) مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به بلاروس که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران آن را به تعویق انداخته بود، برگزاری نشست هفته گذشته کمیسون مشترک اقتصادی ۲ کشور در تهران و البته پیش‌تر سفر لوکاشنکو به تهران در مارس ۲۰۲۳، پویایی خاصی به روابط ایران-بلاروس بخشیده و تهران-مینسک را به طراحی یک نقشه راه همکاری جامع متمایل کرده است‌. حضور عراقچی در بلاروس نشانه‌ای پررنگ از این مسیر است. در چنین فضایی در این سفر او مقدمات سفر مجدد لوکاشنکو به تهران را فراهم کرد.

عراقچی و هیأت همراه، بعد از دیدار و گفت‌وگو با لوکانشکو راهی وزارت خارجه بلاروس شدند. جایی که مقدمات دیدار وزیر امور خارجه ایران با همتای خود و امضای ۳ تفاهم نامه همکاری تدارک دیده شده بود.

امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری ایران و بلاروس

«ماکسیم ریژنکوف» وزیر امور خارجه بلاروس در دیدار با سید عباس عراقچی، اظهار داشت: من و شما با توجه به مدت‌زمان حضورمان در وزارت امور خارجه، وزرای جوانی محسوب می‌شویم و با وجود این دوره نسبتاً کوتاه، روابط دوجانبه خوبی میان دو کشور شکل گرفته است.

وی افزود: در چارچوب سازمان‌های مختلفی همچون شانگهای، بریکس و سازمان ملل متحد، برنامه‌ها و زمینه‌های همکاری متنوعی میان ایران و بلاروس وجود دارد که به‌طور مستمر در حال پیگیری است.

ریژنکوف ادامه داد: دیدار و گفت‌وگوی شما و رئیس‌جمهور بلاروس در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد و ابتکارات مهم و جالبی در این مذاکرات مطرح گردید. اکنون به‌خوبی می‌دانیم که چگونه باید در مسیر توسعه روابط دوجانبه گام برداریم.

وزیر امور خارجه بلاروس تصریح کرد: در تمامی حوزه‌ها شاهد روند رو به رشد همکاری‌ها هستیم و این پیشرفت می‌تواند با اتکا به اعداد و ارقام مشخص و برنامه‌های عملی که روی میز قرار دارد محقق شود.

بعد از رایزنی ۲ وزیر امور خارجه نوبت به امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری ایران و بلاروس در جمع خبرنگاران بود.

اولین تفاهم‌نامه، اعلامیه جمهوری‌اسلامی ایران و جمهوری بلاروس درباره اصول راهبردی مقابله با اقدامات قهری یک‌جانبه و راه‌های کاهش رفع پیامدهای منفی آنها؛ دومین تفاهم‌نامه اعلامیه ۲ کشور درباره تقویت نقش حقوق بین‌الملل در روابط بین‌الملل؛ و در نهایت برنامه همکاری وزارت امور خارجه ایران و وزارت خارجه بلاروس، ۳ تفاهم نامه‌ای بود که به امضای عراقچی و ریژنکوف رسید.

برنامه همکاری وزارت خارجه ۲ کشور که امروز به امضا رسید بستر ایجاد یک چشم انداز و نقشه راه برای روابط فی‌مابین، به ویژه روابط دیپلماتیک را هموار و نظام‌مند می‌کند و پایه‌های حقوقی آن را ایجاد می‌کند.

۲ تفاهم‌نامه دیگر از آنجایی حائز اهمیت است که مربوط به یک حلقه مفقوده در وضعیت کنونی سیاست بین‌الملل بوده و قواعد بین‌المللی را با یک گسست آشکار مواجه ساخته است. موضوعی که ایران و بلاروس در آن همدردند و همگرایی آشکاری دارند: اقدامات یکجانبه و قهری که نمود بارز آن در تضعیف بنیان‌های حقوق و عرف بین الملل با سیاست‌های تهاجمی ایالات متحده در دریای کارائیب و همچنین تهاجم غیرقانونی و خلاف قواعد بین‌المللی به خاک ایران در تجاوز ۱۲ روزه قابل مشاهده است.

در این چهارچوب است که ایران و بلاروس با تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده و غرب مواجه هستند و آمریکا، حقوق بشر را به ابزاری در جهت اعمال فشار به ۲ کشور قرار داده است.

بعد از امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک، عراقچی در نشست خبری مشترک با همتای بلاروسی گفت: روابط ایران و بلاروس مسیر بسیار خوبی را طی می‌کند، این روابط از زمان شروع زمان استقلال بلاروس تا الان روابط بسیار گرم، دوستانه و مبتنی بر منافع متقابل و احترام متقابل بوده و ما همچنان به این مسیر ادامه خواهیم داد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: دو کشور در موضوعات بین المللی دارای مواضع مشترک هستند و در بسیاری از موضوعات ما با همدیگر در مجامع بین المللی همکاری داریم.

عراقچی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توسعه روابط با کشورهای مستقل و کشورهایی که علاقمند به همکاری مشترک و مفید با ایران هستند، همواره اولویت قائل بوده است بوده و در بین این کشورها بلاروس جایگاه ویژه ای برای ما دارد و به همین جهت ما همه ظرفیت‌های موجود در دو کشور را قصد داریم برای پیشبرد منافع دو ملت به کار بگیریم. سفر جناب آقای لوکاشنکو به تهران در سال گذشته و سفر جناب آقای پزشکیان در ماه اوت گذشته به بلاروس دو نقطه عطف مهم در روابط دو کشور است که باعث جهش در همکاری‌های اقتصادی و همکاری‌های سیاسی ما شد.

عراقچی با اشاره به اینکه دو کشور مورد تحریم‌های غیرعادلانه و یک جانبه و غیرقانونی کشورهای غربی هستند تصریح کرد: ما در حوزه مقابله با اقدامات قهرامیز یک جانبه در سازمان‌های بین المللی با هم همکاری داریم، در حوزه مقابله با تحریم‌های غیرقانونی با هم همکاری داریم، هر دو عضو گروه دوستان منشور هستیم، در سازمان ملل متحد، در حاشیه مجمع عمومی گذشته جلسه مشترکی را کشورهای عضو این گروه داشتند بنده و آقای ریژنکوف در آن جلسه شرکت داشتیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در پایان اظهار داشت: ما بر یک نقشه راه همکاری در طول یک سال آینده و اینکه چه گام‌هایی را باید برداریم تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در روابط اقتصادی و روابط دو کشور هر چه بیشتر استفاده بکنیم، توافق کردیم.

دیدار در خیابان کارل مارکس با دبیر دولتی شورای امنیت جمهوری بلاروس

با این توصیفات، بعد از ضیافت ناهاری که ماکسیم ریژنکوف به افتخار سید عباس عراقچی ترتیب داد، هیأت ایرانی عازم خیابان کارل مارکس، محل شورای امنیت ملی بلاروس شد. دیدار و گفت‌وگو با الکساندر ولفوویچ، دبیر دولتی شورای امنیت جمهوری بلاروس، آخرین رایزنی دیپلمات ارشد ایرانی با مقامات بلاروسی بود.

در این دیدار طرفین در مورد ابعاد مختلف روابط دوجانبه و اهمیت تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله در حوزه‌های امنیتی و امنیت بین‌الملل گفتگو و تبادل نظر کردند. سید عباس عراقچی در این دیدار از موضع اصولی بلاروس در محکوم کردن هجمه نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورمان تقدیر کرد. وزیر امور خارجه در این ملاقات دعوت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را به ولفوویچ برای سفر به تهران ابلاغ کرد.

دبیر دولتی شورای امنیت ملی بلاروس هم با اشاره به نگاه مشترک ایران و بلاروس در خصوص ضرورت احترام به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و چندجانبه‌گرایی به عنوان لازمه حفظ امنیت جهانی، بر اهمیت حمایت متقابل بلاروس و ایران از یکدیگر در مباحث مورد علاقه مشترک از جمله در سطح سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرد.

دیدار با برخی از نخبگان و اعضای اندیشکده‌های بلاروسی در محل سفارت ایران در مینسک پایان بخش روز شلوغ کاری وزیر امور خارجه ایران بود.

عراقچی بعد از خاتمه برنامه‌های خود، در جمع خبرنگاران به تشریح مذاکراتش با مقامات بلاروسی پرداخت. وزیر خارجه اشاره کرد که روابط ایران و بلاروس در حال پیشرفت است و ملاقات با رئیس‌جمهور بلاروس نقطه عطف مهمی بوده است. همچنین دو کشور در مسائل سیاسی و بین‌المللی همکاری نزدیک دارند و مشورت‌های منظم دارند.

عراقچی اعلام کرد همکاری‌های اقتصادی در حال گسترش است؛ ایران یکی از خریداران پتاس از بلاروس است و توافقات جدیدی برای افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری گرفته شده است. عراقچی خبر داد که وزیر صنعت بلاروس به زودی به ایران می‌رود و وزیر راه بلاروس نیز برای همکاری‌های ترانزیتی به ایران سفر خواهد کرد.

رابطه با بلاروس در نگاه ایران یک «رابطه بدون مشکل» است، این کلیدواژه‌ای است که عراقچی هم در خصوص ادراک ایرانی به رابطه با این کشور اروپایی خطاب به همتای خود آن را به کار برد.

بلاروس به لحاظ ژئوپلیتیکی جایگاه مهمی در جهان دارد و با وجود آنکه به دریا راه ندارد اما نقش مهمی مانند اوکراین در نقطه حائل میان اروپای غربی و شرقی یا به عبارت دیگر روسیه و اروپای غربی دارد. کشوری که علیرغم تحریم‌ها و تلاش برای منزوی کردن آن، در حوزه صنعت، دفاعی و محصولات کشاورزی پیشرفت چشمگیری داشته است.

بلاروس برای بازیگران بین‌المللی همچنین بازیگر مهمی در محیط امنیتی اروپا محسوب می‌شود، در نتیجه شراکت و تعمیق همکاری‌های ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای به بلاروس برای، غربی‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کند و نگرانی آنها را از همکاری تهران-مینسک به ویژه در حوزه همکاری‌های دفاعی مضاعف کرده است.

ایران در حال حاضر رابطه با بلاروس را در ۳ سطح هدف گذاری کرده است. سطح سیاسی و دیپلماتیک که شامل هماهنگی بیشتر در سازمان‌های بین‌المللی است، سطح دوم به تبادلات دفاعی برمی‌گردد و سطح سوم همکاری‌های اقتصادی است که به نظر می‌رسد عراقچی در اولین سفر دوجانبه خود به بلاروس سفر، دستگاه دیپلماسی را تسهیل‌گر گسترش تجاری قرار داد.