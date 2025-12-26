محمدی: همراه داشتن زنجیرچرخ برای تردد در محورهای کوهستانی الزامی است

محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تردد در اغلب محورهای مواصلاتی استان زنجان عادی و روان گزارش شده است، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ‌گونه مشکل ترافیکی در راه‌های استان وجود ندارد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان با اشاره به شرایط جوی حاکم بر برخی مسیرها افزود: به دلیل وجود مه و کاهش دید افقی، تردد در محورهای کوهستانی استان از جمله محورهای زنجان–بیجار، زنجان–دندی، زنجان–ماهنشان و سایر محورهای کوهستانی نیازمند دقت و احتیاط بیشتر رانندگان است.

محمدی تأکید کرد: با توجه به شرایط زمستانی، همراه داشتن زنجیرچرخ برای تردد در محورهای کوهستانی الزامی است و رانندگان پیش از آغاز سفر، از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی اطلاع کسب کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان زنجان فاقد هرگونه انسداد در محورهای شریانی و غیرشریانی بوده و تمامی مسیرهای اصلی و فرعی استان باز است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای ایمنی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.