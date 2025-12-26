  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

محمدی: همراه داشتن زنجیرچرخ برای تردد در محورهای کوهستانی الزامی است

زنجان- رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: با توجه به شرایط زمستانی، همراه داشتن زنجیرچرخ برای تردد در محورهای کوهستانی الزامی است.

محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تردد در اغلب محورهای مواصلاتی استان زنجان عادی و روان گزارش شده است، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ‌گونه مشکل ترافیکی در راه‌های استان وجود ندارد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان با اشاره به شرایط جوی حاکم بر برخی مسیرها افزود: به دلیل وجود مه و کاهش دید افقی، تردد در محورهای کوهستانی استان از جمله محورهای زنجان–بیجار، زنجان–دندی، زنجان–ماهنشان و سایر محورهای کوهستانی نیازمند دقت و احتیاط بیشتر رانندگان است.

محمدی تأکید کرد: با توجه به شرایط زمستانی، همراه داشتن زنجیرچرخ برای تردد در محورهای کوهستانی الزامی است و رانندگان پیش از آغاز سفر، از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی اطلاع کسب کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان زنجان فاقد هرگونه انسداد در محورهای شریانی و غیرشریانی بوده و تمامی مسیرهای اصلی و فرعی استان باز است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای ایمنی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.

