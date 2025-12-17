  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۵

آرامون: فاز یک و دو آزادراه ارومیه- تبریز ۱۸ ماهه اتمام می‌رسد

ارومیه- مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: فاز یک و دو آزادراه ارومیه - تبریز، ۱۸ ماهه اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون روز چهارشنبه در جلسه بررسی روند اجرای آزادراه ارومیه- تبریز اظهار داشت: قطعات یک و ۲ آزادراه ارومیه-تبریز که در محدوده آذربایجان‌غربی قرار دارد حدود ۴۰ کیلومتر طول دارد.

وی ادامه داد: طبق قرارداد این طرح در قطعات یک و ۲ طی ۱۸ ماه به اتمام رسیده و زیربار ترافیک می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: این پروژه بزرگ حمل و نقلی به‌منظور ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای و تسهیل در رفت و آمد بین دو کلانشهر ارومیه و تبریز طراحی شده است و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود شرایط حمل‌ونقل منطقه ایفا خواهد کرد.

آرامون افزود: افزایش کیفیت عبور و ایمنی مسیر و سهولت دسترسی از اهداف توسعه آزادراه ارومیه-تبریز به شمار می‌رود.

پروژه آزاد راه ارومیه تبریز به طول تقریبی ۱۶۴ کیلومتر از شهر ارومیه آغاز و با گذر از پل میان گذر دریاچه ارومیه و جزیره اسلامی با عبور از سه راهی خاصبان و جنوب شهر سهند به شهر تبریز متصل می‌شود.

این طرح در ۶ قطعه اجرا می‌شود که ۲ قطعه ۴۰ کیلومتری آن در آذربایجان غربی و بقیه آذربایجان شرقی قرار دارد، برای اجرای این طرح ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود که ۶۰ درصد آن را سرمایه گذار خصوصی و ۴۰ را دولت تأمین می‌کند.

