معاون تحقیقات وزارت بهداشت: پژوهش مسیر اصلی ارتقای سلامت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به مناسبت فرارسیدن ۲۵ آذرماه، روز پژوهش و فناوری، شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور پیامی، هفته پژوهش را به اعضای هیأت علمی، محققان و دانشجویان علوم پزشکی تبریک گفت و بر نقش حیاتی پژوهش در ارتقای سلامت جامعه و لزوم حمایت از پژوهشگران تأکید کرد.
در این پیام، هفته پژوهش را فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاشهای اندیشمندانی دانست که در شرایط گاه دشوار آموزشی، پژوهشی و اجرایی، علم را بهعنوان مسیر اصلی ارتقای سلامت جامعه دنبال میکنند.
وی تأکید کرد: پژوهش در علوم پزشکی صرفاً تولید دانش نیست، بلکه پاسخی آگاهانه و مسئولانه به نیازهای واقعی نظام سلامت، بیماران و جامعه به شمار میرود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به چالشهای پیشروی اعضای هیأت علمی، از جمله محدودیت منابع، فشارهای آموزشی و اجرایی و انتظارات فزاینده برای تولید شواهد اثرگذار، افزود: دانشجویان نیز همزمان با دغدغههای آموزشی، آینده شغلی و مسیر حرفهای پژوهش، با چالشهای متعددی روبهرو هستند؛ اما آنچه پژوهش علوم پزشکی را متمایز میسازد، تعهد مشترک پژوهشگران به اخلاق علمی، کیفیت و اثرگذاری اجتماعی است.
آخوندزاده در ادامه، بر ضرورت توسعه پژوهشهای مسئلهمحور، پاسخگو، بینرشتهای و قابل ترجمه به سیاست و عمل تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند پژوهشهایی هستیم که علاوه بر انتشار در مجلات معتبر، در بهبود تصمیمگیریها، ارتقای خدمات سلامت و افزایش اعتماد عمومی نقشآفرین باشند.
وی نقش اعضای هیأت علمی در هدایت علمی و نقش دانشجویان در تزریق ایدههای نو و انرژی پژوهشی را مکمل یکدیگر دانست و آینده پژوهش کشور را وابسته به این تعامل مؤثر عنوان کرد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در پایان، با گرامیداشت هفته پژوهش، ابراز امیدواری کرد که با تقویت حمایتهای نهادی، بهبود زیرساختها و ایجاد مسیرهای روشنتر برای رشد پژوهشگران جوان، فضایی فراهم شود که در آن کیفیت، اثرگذاری و انگیزه علمی در کنار یکدیگر معنا پیدا کنند.
