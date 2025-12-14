به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه در دانشگاه تهران برگزار شد. در این جشنواره رئیس دانشگاه تهران به همراه هیئترئیسه این دانشگاه از پژوهشگران برجسته پژوهش و فناوری این دانشگاه در سال ۱۴۰۴ تقدیر به عمل آوردند.
پژوهشگران پیشکسوت نمونه
محمود زبیری- استاد دانشکده منابع طبیعی
حسین محسنی- استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمد خدایاری فرد- استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
پژوهشگران نمونه
جلیل قنواتی- دانشیار دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی
محسن نظری- استاد دانشکده مدیریت کسب و کار
ولی رستمی- استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
عباس یزدانی- استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کوروش وحدتی- استاد دانشکده فناوری کشاورزی
کاظم عزیزی- استاد دانشکده فیزیک
بهروز محمدی منفرد- دانشیار دانشکده معارف و اندیشههای اسلامی
آرش قلیان چی لنگرودی- استاد دانشکده دامپزشکی
سعید شیبانی- استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
سید موسی حسینی- دانشیار دانشکده جغرافیا
سمیه فداءی نژاد- دانشیار دانشکده معماری
محمدحسین جهانگیر- دانشیار دانشکده مهندسی انرژی و منابع پایدار
مصطفی باغانی- استاد دانشکده مهندسی مکانیک
سمانه افتخاری مهاباد- دانشیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
میثم عابدی- دانشیار دانشکده مهندسی معدن
ابراهیم اسداغی- استاد دانشکده کشاورزی
پارسا ارباب- استاد دانشکده شهرسازی
احمدمحمودی- استادیار دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
نصیر اسکندری دامنه- استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمدغفاری- دانشیار دانشکدگان فارابی- دانشکده مدیریت و حسابداری
مهرج قدس- دانش آموخته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
داوود رحمت آبادی- دانش آموخته دانشکده مهندسی مکانیک
نبی مرادپور- دانش آموخته دانشکده جغرافیا
سام محمدپور- دانشآموخته دانشکده مطالعات جهان
گالیا مدبرنیا- دانشآموخته دانشکده دامپزشکی
ایلقار اردبیلچی- دانش آموخته دانشکده معماری
محمد حسین فروزانفر- دانش آموخته دانشکده کارآفرینی
سید محمد حسن ایزدی- دانش آموخته دانشکده مهندسی هوافضا
رقیه قاسمزاده قشلاق- دانشآموخته دانشکده شیمی
مهدیه ارشدی بیدکلی- دانشآموخته دانشکده فناوری کشاورزی
رسالههای نمونه در مقطع دکتری
مهسا عزیزی- دانش آموخته دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
امیرحسین باقریه مشهدی- دانش آموخته دانشکده کارآفرینی
بهناز محمد کاظمی- دانشآموخته دانشکدگان فارابی دانشکده الهیات
صبا مستجاب الدعواتی دانشآموخته دانشکده مهندسی علوم زیستی
مهرداد وظیفه خواه هفته- دانشآموخته مؤسسه ژئو فیزیک
ابراهیم دشتی زاده- دانشآموخته دانشکده مهندسی مکانیک
محمد اسدی- دانشآموزهای دانشکده فناوری کشاورزی
پایان نامههای نمونه در مقطع کارشناسی ارشد
سید عباس رجایی- رئیس مؤسسه جغرافیا
کامبیز پورطهماسبی- معاون پژوهش و فناوری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
برگزیده تجاریسازی فناوری
محمود لطفی- دانشیار دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان
استاد فناور برگزیده
زهرا زمانی- استادیار دانشکده معماری
دانشجوی فناور برگزیده
فاطمه عبدیپور- دانشجو دانشکده کشاورزی
کارفرمای برتر ارتباط با صنعت و جامعه
راضیه لک- رئیس پژوهشکده علوم زمین
هسته فناور برگزیده
سارا شکرپور- دانشیار دانشکده دامپزشکی
برگزیده در محور اختراع فناور
علی پورخلیل- استادیار دانشکده مهندسی علوم زیستی
شرکت دانش بنیان برگزیده
سید فرشید چینی- دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
شرکت فناوری برگزیده
میثم غنیزاده- عضو دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
آزمایشگاه نمونه
جواد حاتمی- آزمایشگاه مغز و شناخت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
کتابخانه نمونه
رسول محمدی- کتابخانه دانشکدگان فارابی
کارشناس پژوهشگر نمونه
مینا اوینی- کارشناس مسئول آزمایشگاه تجهیزات عمومی مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک
کارشناس پژوهشگر نمونه
مینو قنبرزاد- کارشناس مسئول آزمایشگاه دانشکده مهندسی معدن
کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه
مژگان صادق خانی- رئیس امور پژوهشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
آذر حق دوست- رئیس امور پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
الهه پور اکبر- کارشناس مسئول بهداشت محیط مدیریت امور آزمایشگاهها
کارشناس پژوهشی شایسته تقدیر
راحله زارعی- رئیس اداره پژوهشهای بنیادی دانشکدگان فنی
پژوهشگران پیشکسوت نمونه
سید سعید محتسبی استاد دانشکده کشاورزی
جان اله کریمی مطهر- استاد دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
علیرضا شاکری- استاد دانشکده شیمی
سید علی ترابی- استاد دانشکده مهندسی صنایع
سید محمد مقیمی- استاد دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی
سید مرتضی حسینی- استاد دانشکده مهندسی علوم زیستی
ابوعلی و دادهیراد- استاد دانشکده علوم اجتماعی
محمد علی منصورنیا- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
پژوهشگران برجسته
حسن مروتی- استاد دانشکده دامپزشکی
محمد حسن خادمزاده- دانشیار دانشکده شهرسازی
علی باری- استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
احسان چیت ساز- دانشیار دانشکده کارآفرینی
هادی ویسی- دانشیار دانشکده سامانههای هوشمند
حمید سرخیل- دانشیار دانشکده مهندسی معدن
فرح سرشته داری- دانشیار دانشکده فیزیک
محمدرضا جلوخانی نیارکی- دانشیار دانشکده جغرافیا
محمد صادق حسن وند- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا راهب- استادیار دانشکده کشاورزی
