به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه در دانشگاه تهران برگزار شد. در این جشنواره رئیس دانشگاه تهران به همراه هیئت‌رئیسه این دانشگاه از پژوهشگران برجسته پژوهش و فناوری این دانشگاه در سال ۱۴۰۴ تقدیر به عمل آوردند.

پژوهشگران پیشکسوت نمونه

محمود زبیری- استاد دانشکده منابع طبیعی

حسین محسنی- استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محمد خدایاری فرد- استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پژوهشگران نمونه

جلیل قنواتی- دانشیار دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی

محسن نظری- استاد دانشکده مدیریت کسب و کار

ولی رستمی- استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عباس یزدانی- استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کوروش وحدتی- استاد دانشکده فناوری کشاورزی

کاظم عزیزی- استاد دانشکده فیزیک

بهروز محمدی منفرد- دانشیار دانشکده معارف و اندیشه‌های اسلامی

آرش قلیان چی لنگرودی- استاد دانشکده دامپزشکی

سعید شیبانی- استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

سید موسی حسینی- دانشیار دانشکده جغرافیا

سمیه فداءی نژاد- دانشیار دانشکده معماری

محمدحسین جهانگیر- دانشیار دانشکده مهندسی انرژی و منابع پایدار

مصطفی باغانی- استاد دانشکده مهندسی مکانیک

سمانه افتخاری مهاباد- دانشیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

میثم عابدی- دانشیار دانشکده مهندسی معدن

ابراهیم اسداغی- استاد دانشکده کشاورزی

پارسا ارباب- استاد دانشکده شهرسازی

احمدمحمودی- استادیار دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

نصیر اسکندری دامنه- استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

محمدغفاری- دانشیار دانشکدگان فارابی- دانشکده مدیریت و حسابداری

مهرج قدس- دانش آموخته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

داوود رحمت آبادی- دانش آموخته دانشکده مهندسی مکانیک

نبی مرادپور- دانش آموخته دانشکده جغرافیا

سام محمدپور- دانش‌آموخته دانشکده مطالعات جهان

گالیا مدبرنیا- دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی

ایلقار اردبیلچی- دانش آموخته دانشکده معماری

محمد حسین فروزانفر- دانش آموخته دانشکده کارآفرینی

سید محمد حسن ایزدی- دانش آموخته دانشکده مهندسی هوافضا

رقیه قاسم‌زاده قشلاق- دانش‌آموخته دانشکده شیمی

مهدیه ارشدی بیدکلی- دانش‌آموخته دانشکده فناوری کشاورزی

رساله‌های نمونه در مقطع دکتری

مهسا عزیزی- دانش آموخته دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

امیرحسین باقریه مشهدی- دانش آموخته دانشکده کارآفرینی

بهناز محمد کاظمی- دانش‌آموخته دانشکدگان فارابی دانشکده الهیات

صبا مستجاب الدعواتی دانش‌آموخته دانشکده مهندسی علوم زیستی

مهرداد وظیفه خواه هفته- دانش‌آموخته مؤسسه ژئو فیزیک

ابراهیم دشتی زاده- دانش‌آموخته دانشکده مهندسی مکانیک

محمد اسدی- دانش‌آموزهای دانشکده فناوری کشاورزی

پایان نامه‌های نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

سید عباس رجایی- رئیس مؤسسه جغرافیا

کامبیز پورطهماسبی- معاون پژوهش و فناوری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

برگزیده تجاری‌سازی فناوری

محمود لطفی- دانشیار دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان

استاد فناور برگزیده

زهرا زمانی- استادیار دانشکده معماری

دانشجوی فناور برگزیده

فاطمه عبدی‌پور- دانشجو دانشکده کشاورزی

کارفرمای برتر ارتباط با صنعت و جامعه

راضیه لک- رئیس پژوهشکده علوم زمین

هسته فناور برگزیده

سارا شکرپور- دانشیار دانشکده دامپزشکی

برگزیده در محور اختراع فناور

علی پورخلیل- استادیار دانشکده مهندسی علوم زیستی

شرکت دانش بنیان برگزیده

سید فرشید چینی- دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

شرکت فناوری برگزیده

میثم غنی‌زاده- عضو دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

آزمایشگاه نمونه

جواد حاتمی- آزمایشگاه مغز و شناخت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کتابخانه نمونه

رسول محمدی- کتابخانه دانشکدگان فارابی

کارشناس پژوهشگر نمونه

مینا اوینی- کارشناس مسئول آزمایشگاه تجهیزات عمومی مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک

کارشناس پژوهشگر نمونه

مینو قنبرزاد- کارشناس مسئول آزمایشگاه دانشکده مهندسی معدن

کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه

مژگان صادق خانی- رئیس امور پژوهشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

آذر حق دوست- رئیس امور پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

الهه پور اکبر- کارشناس مسئول بهداشت محیط مدیریت امور آزمایشگاه‌ها

کارشناس پژوهشی شایسته تقدیر

راحله زارعی- رئیس اداره پژوهش‌های بنیادی دانشکدگان فنی

پژوهشگران پیشکسوت نمونه

سید سعید محتسبی استاد دانشکده کشاورزی

جان اله کریمی مطهر- استاد دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

علیرضا شاکری- استاد دانشکده شیمی

سید علی ترابی- استاد دانشکده مهندسی صنایع

سید محمد مقیمی- استاد دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی

سید مرتضی حسینی- استاد دانشکده مهندسی علوم زیستی

ابوعلی و دادهیراد- استاد دانشکده علوم اجتماعی

محمد علی منصورنیا- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهشگران برجسته

حسن مروتی- استاد دانشکده دامپزشکی

محمد حسن خادم‌زاده- دانشیار دانشکده شهرسازی

علی باری- استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

احسان چیت ساز- دانشیار دانشکده کارآفرینی

هادی ویسی- دانشیار دانشکده سامانه‌های هوشمند

حمید سرخیل- دانشیار دانشکده مهندسی معدن

فرح سرشته داری- دانشیار دانشکده فیزیک

محمدرضا جلوخانی نیارکی- دانشیار دانشکده جغرافیا

محمد صادق حسن وند- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

علیرضا راهب- استادیار دانشکده کشاورزی