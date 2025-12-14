استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر پژوهشگر برگزیده استان تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، «گئورگ قره پتیان» استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اولین جشنواره پژوهش و فناوری استان تهران، به عنوان پژوهشگر برگزیده انتخاب شد.
از «قرهپتیان» عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق این دانشگاه تاکنون بیش از ۱۵۰۰ مقاله علمی منتشر شده است که از این تعداد، نزدیک به ۹۰۰ مقاله در کنفرانسهای بینالمللی داخل و خارج از کشور ارائه شده و بیش از ۶۰۰ مقاله علمی پژوهشی و ISI نیز در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.
وی همچنین تألیف و ترجمه ۳۰ عنوان کتاب را در کارنامه علمی خود دارد.
قرهپتیان افزون بر این، موفق به ثبت ۲۷ اختراع شده و بهعنوان مدیر، همکار یا مشاور در بیش از ۴۰ پروژه تحقیقاتی در سطح دانشگاهها و نهادهایی همچون وزارت نیرو، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی عتف مشارکت داشته است.
