هدیه ۲۰۰ میلیون تا یک میلیاردی معاونت علمی به پژوهشگران برتر ۳ دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین امید در مراسم سی و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران که امروز یک‌شنبه ۲۳ آذرماه در دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره محمدامین کلاته که در حادثه انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران و در هنگام پژوهش جان خود را از دست داد، گفت: وضعیت موجود انتشارات و رتبه دانشگاه نشان می‌دهد که اگرچه در حوزه کیفیت مقالات علمی، جایگاه دانشگاه روندی رو به بهبود داشته است، اما در مجموع جایگاه جهانی دانشگاه همچنان تا حدی نگران‌کننده است. همین جایگاهی که امروز دانشگاه در آن قرار دارد، حاصل زحمات و تلاش‌های اساتید دانشگاه، به‌ویژه پژوهشگرانی است که با کوشش مستمر خود این وضعیت را حفظ کرده‌اند. انتظار و امید ما این است که در سال جدید، این شاخص‌ها بهبود یابد و شاهد ارتقای جایگاه دانشگاه باشیم.

وی با تاکید بر نیاز به آرامش خاطر برای فعالیت علمی پژوهشگران گفت: این امر مستلزم فراهم‌بودن محیطی آرام، تأمین مناسب، آزمایشگاه‌ها و منابع تحقیقاتی و همچنین توجه جدی به معیشت پژوهشگران است. همچنین شبکه‌سازی و توسعه ارتباطات علمی و فناورانه که امروز در گزارش‌ها به حداقل‌های ضروری اشاره شده برای پایداری زیست‌بوم پژوهش کاملاً حیاتی است.

وی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه ما نیازمند پژوهش‌های بنیادی هستیم، نمی‌توانیم از پژوهش‌های کاربردی نیز غافل باشیم و خودمان را در دانشگاه محدود کنیم. دانشگاه نمی‌تواند خود را صرفاً به محیط درونی محدود کند و نسبت به مسائل و مشکلات جامعه بی تفاوت باشد. بخشی از پژوهش‌های ما باید در جهت حل مسائل کشور و ارتقای رفاه عمومی حرکت کند. در این دولت اشتیاق زیادی برای همکاری با دانشگاه وجود دارد.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به برنامه‌هایی که برای بهبود فضای پژوهش و فناوری در دانشگاه ارائه شده گفت: یک بسته از اول مهر ماه ارائه شده است. از جمله اقدامات انجام‌شده، افزایش حمایت از رساله‌های دانشجویی است که پیش‌تر کمتر از ۵ میلیون تومان بود و از مهرماه به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. حمایت از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجویان نیز به ۵ میلیون تومان ارتقا یافته است.

وی افزود: همچنین کمک هزینه فرصت مطالعاتی اساتید از ۲۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

امید با اشاره به ایجاد صندوق مشترکی با دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مجموعاً ۱۰ میلیارد تومان از طرف دو دانشگاه در آنجا ذخیره شده که برای موضوعات پژوهشی بین‌رشته‌ای هزینه خواهد شد. همچنین برج فناوری سلامت نیز برای همکاری دو دانشگاه شکل گرفته است.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت چاپ مقالات نیچر گفت: برای چاپ مقالات در نیچر هدیه یک میلیارد تومانی به پژوهشگران پیش‌بینی شده است.

قانون جهش دانش‌بنیان ظرفیت تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان به دانشگاه‌ها را دارد

وی با اشاره به جلسه هفته گذشته ۱۵ رئیس دانشگاه برتر کشور و شرکت‌های صنعتی برای حل مشکل قانون جهش دانش بنیان، گفت: این ۱۵ دانشگاه ۸۰، ۸۵ درصد توسعه علمی کشور را بر عهده دارند و شرکت‌های حاضر در جلسه ۸۰ درصد از توسعه اقتصادی را بر عهده دارند. این تفاهم‌نامه و همکاری می‌تواند سبب ایجاد زیرساخت داخل دانشگاه شود و دانشگاه‌ها تحقیق و توسعه شرکت‌های صنعتی را بر عهده گیرند.

امید با بیان اینکه امسال با وجود این قانون، جهش خوبی در تأمین مالی پیش آمده است، گفت: توصیه می‌کنم همگی معاونان پژوهشی دانشکده‌ها قانون را بررسی کنند. این قانون این ظرفیت را دارد که ۶۰ هزار میلیارد تومان را به دانشگاه‌ها تزریق کند؛ ولی سال گذشته یک درصد و امسال نیز کم‌تر از یک درصد از ظرفیت قانون جهش دانش بنیان استفاده شده است.

وی خاطر نشان کرد: با شرایط فعلی دانشگاه نمی‌تواند از منابع خود هزینه کند و در کارهای روزمره خود مانده است. چرا که ۸۰، ۸۵ درصد از بودجه را صرف حقوق و دستمزد کند. ظرفیت قانون جهش دانش بنیان برای سه سال رقمی را پیش بینی کرده که بتواند به پژوهش‌های به بنیادی و کاربردی کند و به ارتقای جایگاه دانشگاه کمک کند.

هدیه یک میلیارد تومانی برای چاپ مقالات نیچر در دانشگاه تهران

امید با تاکید بر اهمیت رعایت اخلاق پژوهش گفت: در دنیا، ایران و دانشگاه تهران مقالات ریترکت شده در حال افزایش است و در کمیته اخلاق نگاه سخت‌گیرانه‌ای به این موضوع وجود دارد.

اساتید مراقب باشند که افراد از ناآگاهی مشکلی برای دانشگاه ایجاد نکنند.

اعتبار ۱۰ میلیاردی به دانشگاه تهران برای خرید تجهیزات از ایران ساخت

امید با اعلام این خبر که دانشگاه تهران در سال گذشته از سوی معاونت علمی و فناوری رتبه اول پژوهش و فناوری کشور را کسب کرده است؛ گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری سالانه سه دانشگاه را برتر این حوزه را معرفی می‌کند. دانشگاه‌های شریف و تربیت مدرس رتبه دوم و سوم را کسب کرده‌اند.

وی افزود: در این راستا برای دانشگاه تهران ۱۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از نمایشگاه ایران‌ساخت تجهیزات خریداری کنند.

رئیس دانشگاه تهران اظهار کرد: همچین معاونت علمی به ۱۰۰ پژوهشگر برتر این سه دانشگاه رقمی از ۲۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان هدیه خواهد داد.

وی افزود: بنیاد علم ایران نیز برای رساله‌ها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان حمایت می‌کند و این حمایت در حوزه‌های هوش مصنوعی، کوانتوم زیست فناوری، امنیت سایبری، علوم شناختی و میکرو الکترونیک است و می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.