قدردانی سفارت روسیه در ایران برای آزادی شهروند روسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت فدراسیون روسیه در ایران در بیانیه‌ای آورده است: آزادی شهروند فدراسیون روسیه که برای مدت طولانی در بازداشت به‌سر می‌برد، توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران تأیید می‌شود. وی در حال حاضر در محل سفارت حضور دارد، وضعیت جسمانی او رضایت‌بخش است و در حال آماده شدن برای بازگشت به میهن خود می‌باشد.

این شهروند روسیه در پاییز سال گذشته به دلیل عکاسی، که در نتیجه آن برخی «تأسیسات حساس» در تصاویر وی ثبت شده بود، به حبس محکوم شده بود. از لحظه بازداشت، سرنوشت این شهروند همواره در کانون توجه وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه و سفارت قرار داشت و تلاش‌های مستمر و پیگیرانه‌ای برای آزادی وی صورت گرفت.

مراتب قدردانی خود را از طرف ایرانی بابت مساعدت در حل‌وفصل این موضوع ابراز می‌داریم؛ امری که نشان‌دهنده ویژگی شاخص همکاری میان روسیه و ایران در این حوزه بسیار مهم انسانی است.