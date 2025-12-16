به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نوفللوشاتو، «بزم پادشاه پروانه» نوشته سینا سلیمی به کارگردانی امیرحسین سرخیان از فردا ۲۶ آذر، هر شب ساعت ۱۸ به مدت ۵۰ دقیقه میزبان علاقهمندان است.
مهدی سفاری، سارا فعلی، ریحانه قزوینی، یاسمن جرجانی،رویا هاشمی، کوروش گلبازگیر، بهروز لسانی، حسین داودی، هانیه اخطاری، بهار باقریان، سپهر قادری، اکتای پارسا بازیگران این تئاتر هستند.
«بزم پادشاه پروانه» سفر ۲ طبیعت گرد به جنگلی خیالی را روایت میکند که به جهان کابوس وار امپراطوری پادشاه پروانه وارد میشوند.
شب یلدا «سلول» دیده میشود
نمایش «سلول» نوشته پوریا گلستانی و محسن زرآبادیپور، به طراحی و کارگردانی محسن زرآبادیپور و تهیهکنندگی داود نامور تا ۵ دی ساعت ۲۱ به مدت ۸۰ دقیقه اجرا میشود. این نمایش به مناسبت شب یلدا شنبه ۲۹ آذر نیز روی صحنه خواهد رفت.
وحید نفر، حسین میرزاییان، حمید عرب، بردیا دیانت، ارشیا شریعتی، شادی احدی فر، محسن بیده، محمدرضا بهشتیان، شاهین زوار و محسن زرآبادیپور در این نمایش ایفای نقش میکنند.
نمایش «سلول» داستان ۲ سرباز زندان را روایت میکند که تصمیم میگیرند شب یلدای خود را با زندانیان بند اعدامی سپری کنند.
همچنین اجرای نمایش «باکارا» به کارگردانی علی اصغری تا ۲۰ دی در عمارت نوفللوشاتو ادامه دارد.
نمایش «ماهرخ» به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل حاجیعلیخانی و نمایش «رویای آمریکایی» نوشته تنسی ویلیامز با ترجمه حمید سمندریان و به کارگردانی علی حضرتی نیز دی روی صحنه میرود.
علاقهمندان برای تهیه بلیت نمایشهای روی صحنه در عمارت نوفللوشاتو میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
