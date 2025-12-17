  1. هنر
  2. تئاتر
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

معرفی بازیگران «وقتی وودی آلن، مادام بواری را ترجیح می‌دهد»

معرفی بازیگران «وقتی وودی آلن، مادام بواری را ترجیح می‌دهد»

بازیگران نمایش «وقتی وودی آلن، مادام بواری را ترجیح می‌دهد» به کارگردانی ایمان دبیری معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، بازیگران نمایش «وقتی وودی آلن، مادام بوآری را ترجیح می‌دهد» به نویسندگی سجاد افشاریان و کارگردانی ایمان دبیری برای اجرا در عمارت نمایشی هما معرفی شدند.

سامان مظلومی، خالق استواری، سحر خطیبی و ایمان دبیری بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

«وقتی وودی آلن، مادام بواری را ترجیح می دهد» داستان یک استاد ادبیات است که از زندگی خسته شده است و حالا برای بازگرداندن هیجان به زندگی، دست به اقداماتی می‌زند که زندگی‌اش را با چالش‌هایی کمدی و فانتزی همراه می‌کند.

این نمایشنامه اثری از سجاد افشاریان، نویسنده، بازیگر، تهیه‌کننده و کارگردان تئاتر است که براساس داستان کوتاه «گوگل‌ماس» نوشته وودی آلن خلق شده است.

زمان و اطلاعات دقیق این نمایش به زودی منتشر می‌شود.

کد خبر 6692670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها