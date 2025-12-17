به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، بازیگران نمایش «وقتی وودی آلن، مادام بوآری را ترجیح میدهد» به نویسندگی سجاد افشاریان و کارگردانی ایمان دبیری برای اجرا در عمارت نمایشی هما معرفی شدند.
سامان مظلومی، خالق استواری، سحر خطیبی و ایمان دبیری بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
«وقتی وودی آلن، مادام بواری را ترجیح می دهد» داستان یک استاد ادبیات است که از زندگی خسته شده است و حالا برای بازگرداندن هیجان به زندگی، دست به اقداماتی میزند که زندگیاش را با چالشهایی کمدی و فانتزی همراه میکند.
این نمایشنامه اثری از سجاد افشاریان، نویسنده، بازیگر، تهیهکننده و کارگردان تئاتر است که براساس داستان کوتاه «گوگلماس» نوشته وودی آلن خلق شده است.
زمان و اطلاعات دقیق این نمایش به زودی منتشر میشود.
