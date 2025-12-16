به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران، محققان و اهل قلم برتر استان مازندران با حضور خبرگان علمی و پژوهشگران در ساری برگزار شد با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع)، طلب علم را فریضه‌ای همیشگی دانسته و پژوهش را تجلی عینی عبادت متفکرانه معرفی کرد.

وی تأکید کرد: پژوهش اصیل، تنها با تلفیق دقت علمی مدرن و بینش عمیق دینی و التزام به اخلاق پژوهشی محقق می‌شود و پژوهشگر تراز انقلاب اسلامی باید علم را برای خدمت به بشریت و حل مسائل امت اسلامی دنبال کند.

این استاد دانشگاه و حوزه همچنین به نقش دو نهاد مهم «حوزه» و «دانشگاه» در تولید علم نافع اشاره کرده و گفت: تربیت نیروی انسانی متخصص و معتقد نیازمند همگرایی بیشتر این دو قطب است. پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، به ویژه در حیطه علوم انسانی اسلامی، فقه تمدنی، امنیت اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های دینی و اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نظرات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از اولویت‌های اساسی کشور است که مازندران با ظرفیت بالای خود می‌تواند در این زمینه پیشرو باشد.

ارتباط میان امنیت پایدار و پیشرفت علمی

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط مستقیم میان امنیت پایدار و پیشرفت علمی پرداخت و اظهار داشت: امنیت پایدار، بستر ضروری و غیرقابل انکار برای شکوفایی علمی و پیشرفت همه‌جانبه کشور است. پژوهش‌های علمی در شناخت و رفع چالش‌های امنیتی نقش محوری دارند و ثبات و امنیت نیز زمینه‌ساز تحقیق و نوآوری است. این یک رابطه دوسویه و تقویت‌کننده است.

وی افزود: امنیت واقعی ضمن توجه به سازوکارهای پدافندی (دفاعی) نیاز به اقتدار علمی دارد. بخش عمده‌ای از امنیت ملی ریشه در اقتدار علمی، استقلال فناورانه و تاب‌آوری فرهنگی دارد و پژوهشگران با کار روی پروژه‌های کلیدی و تولید دانش راهبردی در واقع سنگرهای علم و فناوری را مستحکم می‌کنند و به ارتقای امنیت کشور کمک می‌کنند.

حمایت نیروی انتظامی از پژوهشگران در حوزه امنیت اجتماعی

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان مازندران در پایان سخنان خود از آمادگی نیروی انتظامی استان برای ارائه بسترهای پژوهشی و حمایت از مطالعات کاربردی در حوزه‌های مرتبط با امنیت اجتماعی، پیشگیری از جرایم، مدیریت بحران و آسیب‌شناسی پدیده‌های نوظهور خبر داد.

وی تأکید کرد: تقویت همکاری میان مراکز علمی نیروی انتظامی استان با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی، به خلق راهکارهای بومی و عملیاتی خواهد انجامید.

حجت‌الاسلام حسینی خطاب به پژوهشگران حاضر افزود: شما اندیشمندان و اهل قلم پاسداران فرهنگی این مرز و بوم هستید که با تولید دانش بومی و خلق آثار ماندگار، سپر محکمی در برابر تهاجم فرهنگی خواهید بود و هویت اصیل اسلامی-ایرانی را استحکام خواهید بخشید.