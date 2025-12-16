به گزارش خبرنگار مهر، علی شب‌نورد مدیرکل هماهنگی شبکه، سنجش و پایدارسازی تولید انرژی ساتبا، در جریان بازدید اهالی رسانه از نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی شمس‌آباد از احداث و بهره‌برداری نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی شمس‌آباد در مجاورت این شهرک خبر داد و گفت: این نیروگاه با هدف تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرک صنعتی شمس‌آباد و کمک به جبران ناترازی برق استان تهران احداث شده است.

وی با اشاره به سرعت اجرای این پروژه اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی شمس‌آباد از جمله پروژه‌هایی است که با قیمت مناسب و در بازه زمانی بسیار کوتاه اجرا شده، به‌گونه‌ای که فرآیند صفر تا صد احداث آن در مدت کمتر از پنج ماه و حدود چهار ماه به سرانجام رسیده است.

مدیرکل هماهنگی شبکه، سنجش و پایدارسازی تولید انرژی ساتبا با بیان اینکه تجهیزات این نیروگاه از خارج از کشور تأمین شده است، افزود: بخشی از تجهیزات از جمله استراکچرها توسط شرکتی خارجی که به‌عنوان پیمانکار پروژه فعالیت داشته، تولید شده است. این شرکت با مدیریت مستر (Ma) به‌عنوان پیمانکار EPC پروژه ایفای نقش کرده است.

شب‌نورد ادامه داد: این نیروگاه در زمینی به مساحت حدود ۹۰ هکتار احداث شده و در مجموع نزدیک به ۴۴ هزار پایه در آن اجرا شده است که بیش از ۷۵ درصد آن‌ها بتنی هستند؛ هرچند اجرای پایه‌های بتنی زمان و هزینه پروژه را افزایش می‌دهد، اما در نهایت موجب افزایش پایداری سازه و طول عمر نیروگاه می‌شود.

وی درباره مشاور و عوامل اجرایی پروژه تصریح کرد: مشاور پروژه از میان شرکت‌های بخش خصوصی انتخاب شده و مسئولیت نظارت بر اجرای کار نیز برعهده همین شرکت بوده است؛ اجرای عملیات احداث نیز توسط شرکت خارجی به‌عنوان پیمانکار فرعی انجام شده است.

مدیرکل هماهنگی شبکه، سنجش و پایدارسازی تولید انرژی ساتبا در پایان با اشاره به اجرای پروژه در دو فاز خاطرنشان کرد: شمس‌آباد ۱ با ظرفیت ۶۳ مگاوات به مرحله اتصال به شبکه و بهره‌برداری رسیده و شمس‌آباد ۲ با ظرفیت ۳۲ مگاوات که در فاصله سه تا چهار کیلومتری این سایت قرار دارد، هم‌اکنون در مرحله پایه‌کوبی است و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا دو ماه آینده وارد مدار شود.