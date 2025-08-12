آغاز عملیات اجرایی ۹۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی شمس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا در این آئین با تشریح برنامه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جوار شهرک‌های صنعتی خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: دو نقطه برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک صنعتی شمس آباد استان تهران به ساتبا تحویل داده شده است که عملیات اجرایی آنها تا دو ماه آینده به پایان می‌رسد.

وی اضافه کرد: در صورت تحویل زمین از سوی وزارت صمت، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در جوار شهرک‌ها به سرعت و ظرف حدود ۲ تا ۳ ماه انجام خواهد شد.

عباس علی آبادی، وزیر نیرو نیز در این آئین خطاب به رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از میان نیروگاه‌های خورشیدی افتتاح شده در ۲۱ مردادماه، حدود ۳ مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی بوده است.

وی در حضور رئیس جمهور، اقدامات انجام شده برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی خانگی را تشریح و اضافه کرد: وزارت نیرو از شرکت‌ها و مشاوران پیمانکار ذیصلاح برای اعلام ظرفیت اجرا و خدمات در بستر پلتفرم‌های اینترنتی مورد تأیید وزارت نیرو با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به خدمات نصب نیروگاه‌های پشت بامی، دعوت به همکاری کرده است و اطلاع رسانی به مردم در حال انجام است.

همزمان با ۲۱ مردادماه؛ روز حمایت از صنایع کوچک، پروژه‌های بزرگ خورشیدی به ظرفیت مجموع حدود ۴۰۰ مگاوات در ۱۲ ساختگاه چهار استان مرکزی، بوشهر، خراسان رضوی و تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی به ارزش ۱۱ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به‌صورت برخط افتتاح یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد.

این پروژه‌ها شامل افتتاح ۹ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۳ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۹۵ مگاوات است که گامی مهم در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور محسوب می‌شود.