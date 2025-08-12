به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پرندمطلق، صبح سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۹۵ مگاوات در شهرک صنعتی شمسآباد خبر داد و گفت: این پروژهها در زمان پیک مصرف، ۴۰ درصد برق این شهرک را تأمین کرده و صنایع را از خاموشی معاف میکند.
پرندمطلق در حاشیه مراسم کلنگزنی نیروگاه خورشیدی ۳۲ مگاواتی در شمسآباد اظهار داشت: با دستور رئیسجمهور، ساخت دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیتهای ۳۲ و ۶۳ مگاوات در اراضی اطراف شهرک آغاز شده است.
وی افزود: این نیروگاهها علاوه بر کاهش ناترازی برق، امکان توسعه صنایع منطقه را بدون محدودیت انرژی فراهم میکنند. به گفته پرندمطلق، هماکنون بیش از هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور فعال است و پنج هزار مگاوات دیگر نیز در حال احداث میباشد که بخشی از آن پیش از پیک بار سال ۱۴۰۵ وارد مدار خواهد شد.
معاون فنی و مهندسی ساتبا با اشاره به سرمایهگذاری سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی این طرحها، پیشبینی کرد که نیروگاههای جدید ظرف سه ماه آینده به بهرهبرداری برسند. وی گفت: بر اساس دستورالعملها، صنایع شهرک شمسآباد در صورت تأمین ۳۰ تا ۴۰ درصد برق خود از منابع تجدیدپذیر، در زمان پیک از قطع برق معاف میشوند.
پرندمطلق محدودیت زمین را یکی از چالشهای توسعه نیروگاههای خورشیدی دانست و افزود: برای رفع این مشکل از اراضی اطراف شهرکها استفاده میکنیم تا تولید برق در نزدیکترین نقطه به محل مصرف انجام و بهرهوری افزایش یابد. وی در پایان اجرای نیروگاههای خورشیدی پشتبامی توسط واحدهای صنعتی شمسآباد را از راهکارهای مؤثر در تأمین پایدار برق این منطقه برشمرد.
