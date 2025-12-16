  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

قاتقچی:بازار خرید آجیل برای شب یلدا در بجنورد راکد است

بجنورد- رئیس اتحادیه آجیل فروشان بجنورد گفت: میزان خرید مردم برای آجیل در مقایسه با سال‌های گذشته کمتر از نصف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاتقچی از رکود بازار خرید آجیل برای شب یلدا خبر داد.

رئیس اتحادیه آجیل فروشان بجنورد تصریح کرد: میزان خرید مردم برای آجیل در مقایسه با سال‌های گذشته کمتر از نصف شده است.

وی گفت: قیمت آجیل در حال حاضر به گونه‌ای است که مردم توان خرید آن را ندارند و از سوی خود ما هم توان خرید بار را از دست داده‌ایم. قیمت‌ها نسبت به سال گذشته تغییر چندانی پیدا نکرده اما توان خرید مردم کمتر شده است.

قاتقچی افزود: شکلات، پشمک، برگه زردآلو، ارده، قیصی زردآلو و هلو از دیگر اقلامی هستند که برای شب یلدا خریداری می‌شود که میزان خرید آن‌ها نیز به شدت کاهش یافته است.

کد خبر 6691403

