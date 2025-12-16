  1. استانها
شریفی: آموزش و تغییر سبک زندگی کلید پیشگیری از بیماری‌ها است

اهواز – رئیس مرکز بهداشت خوزستان با تأکید برنقش آموزش و ارتقای سوادسلامت،از آنفولانزا به‌عنوان شایع‌ترین بیماری ویروسی این روزهای استان نام برد وبر لزوم واکسیناسیون گروه‌های پرخطر تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریفی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: آموزش، افزایش سواد سلامت و تغییر سبک زندگی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها داشته باشد و باید به‌عنوان یک راهبرد جدی مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به علائم بیماری آنفولانزا بیان کرد: سردرد، دردهای عضلانی و تب از نشانه‌های اصلی آنفولانزا است و برخلاف سرماخوردگی، معمولاً آبریزش بینی در این بیماری دیده نمی‌شود. افراد مبتلا باید سه تا پنج روز استراحت کرده، در اتاق مجزا بمانند، از ماسک استفاده کنند و مایعات گرم بنوشند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون افزود: مادران باردار، کودکان زیر ۶ سال، سالمندان و بیماران قلبی-عروقی حتماً باید واکسن آنفولانزا تزریق کنند. بهترین زمان واکسیناسیون اوایل مهرماه است اما تا پایان اسفند نیز امکان تزریق وجود دارد و تاکنون ۴۵ هزار نفر در سطح استان واکسینه شده‌اند.

شریفی تصریح کرد: بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد کمتر از یک درصد موارد ابتلاء مربوط به کووید -۱۹ بوده و ۹۹ درصد بیماران، آنفولانزا داشته‌اند.

وی آلودگی هوا را یکی از تهدیدهای جدی سلامت عمومی دانست و گفت: در شرایط آلودگی هوا، زنگ ورزش در مدارس برگزار نمی‌شود و انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز ممنوع است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به نقش دانش‌آموزان در ترویج سلامت ادامه داد: ۲۰۰ هزار سفیر سلامت در مدارس استان فعال هستند که نکات بهداشتی مرتبط با مدرسه، بوفه، آب آشامیدنی و پیشگیری از بیماری‌ها را به دانش‌آموزان و اولیا منتقل می‌کنند.

وی افزود: امسال ۴۰۰ هزار قرص آهن و مکمل ویتامین D و همچنین ۱۴۰ هزار وارنیش فلوراید بین دانش‌آموزان توزیع شده که می‌تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد از پوسیدگی دندان‌ها پیشگیری کند.

شریفی درباره بیماری دیابت نیز گفت: حدود ۵۰ درصد مبتلایان به دیابت در استان از بیماری خود اطلاع ندارند و پیاده‌روی روزانه ۳۰ دقیقه و اصلاح سبک زندگی مؤثرترین راه پیشگیری است. همچنین ۳۰ درصد جمعیت استان مبتلا به فشار خون هستند و کنترل مستمر آن نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی دارد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان در پایان به کاهش نرخ رشد جمعیت استان اشاره کرد و افزود: نرخ رشد جمعیت خوزستان ۱.۹ درصد است و اگر این موضوع به‌درستی مدیریت نشود، در آینده با افزایش جمعیت سالمند و کاهش جمعیت جوان مواجه خواهیم شد.

