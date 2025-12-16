به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریفی ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: آموزش، افزایش سواد سلامت و تغییر سبک زندگی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از بسیاری از بیماریها داشته باشد و باید بهعنوان یک راهبرد جدی مورد توجه خانوادهها قرار گیرد.
وی با اشاره به علائم بیماری آنفولانزا بیان کرد: سردرد، دردهای عضلانی و تب از نشانههای اصلی آنفولانزا است و برخلاف سرماخوردگی، معمولاً آبریزش بینی در این بیماری دیده نمیشود. افراد مبتلا باید سه تا پنج روز استراحت کرده، در اتاق مجزا بمانند، از ماسک استفاده کنند و مایعات گرم بنوشند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون افزود: مادران باردار، کودکان زیر ۶ سال، سالمندان و بیماران قلبی-عروقی حتماً باید واکسن آنفولانزا تزریق کنند. بهترین زمان واکسیناسیون اوایل مهرماه است اما تا پایان اسفند نیز امکان تزریق وجود دارد و تاکنون ۴۵ هزار نفر در سطح استان واکسینه شدهاند.
شریفی تصریح کرد: بررسی نمونههای آزمایشگاهی نشان میدهد کمتر از یک درصد موارد ابتلاء مربوط به کووید -۱۹ بوده و ۹۹ درصد بیماران، آنفولانزا داشتهاند.
وی آلودگی هوا را یکی از تهدیدهای جدی سلامت عمومی دانست و گفت: در شرایط آلودگی هوا، زنگ ورزش در مدارس برگزار نمیشود و انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز ممنوع است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به نقش دانشآموزان در ترویج سلامت ادامه داد: ۲۰۰ هزار سفیر سلامت در مدارس استان فعال هستند که نکات بهداشتی مرتبط با مدرسه، بوفه، آب آشامیدنی و پیشگیری از بیماریها را به دانشآموزان و اولیا منتقل میکنند.
وی افزود: امسال ۴۰۰ هزار قرص آهن و مکمل ویتامین D و همچنین ۱۴۰ هزار وارنیش فلوراید بین دانشآموزان توزیع شده که میتواند ۶۰ تا ۷۰ درصد از پوسیدگی دندانها پیشگیری کند.
شریفی درباره بیماری دیابت نیز گفت: حدود ۵۰ درصد مبتلایان به دیابت در استان از بیماری خود اطلاع ندارند و پیادهروی روزانه ۳۰ دقیقه و اصلاح سبک زندگی مؤثرترین راه پیشگیری است. همچنین ۳۰ درصد جمعیت استان مبتلا به فشار خون هستند و کنترل مستمر آن نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای قلبی و سکته مغزی دارد.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان در پایان به کاهش نرخ رشد جمعیت استان اشاره کرد و افزود: نرخ رشد جمعیت خوزستان ۱.۹ درصد است و اگر این موضوع بهدرستی مدیریت نشود، در آینده با افزایش جمعیت سالمند و کاهش جمعیت جوان مواجه خواهیم شد.
نظر شما