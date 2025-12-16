به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز سه شنبه ۲۵ آذرماه در گردهمایی رؤسا و مدیران حراست آموزش و پرورش سراسر کشور که به‌صورت مجازی و به میزبانی مشهد برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه حراست، نقش این بخش را در تحقق مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت «کلیدی و راهبردی» توصیف کرد.

وی اظهار کرد: علی‌رغم همه سختی‌ها، در سال‌های گذشته دستاوردهای ارزشمند و موفقیت‌های قابل توجهی در آموزش و پرورش رقم خورد که بدون همراهی و نقش آفرینی همکاران حراست، امکان‌پذیر نبود.

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به نقش‌های چندگانه حراست، افزود: حراست در تحقق مأموریت‌های آموزش و پرورش، صیانت از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و ایجاد آرامش در مسیر حرکت دستگاه‌ها نقش‌آفرین است. این آرامش فرصت تفکر، تصمیم‌سازی و حرکت رو به جلو را برای مدیران فراهم می‌کند.

کاظمی، «توان ایجاد هم‌افزایی، همدلی و تعامل مثبت» را از مهم‌ترین ویژگی‌های مسئولان حراست دانست و تأکید کرد: حراست چشم بینا، گوش شنوا و سنگ صبور دستگاه‌هاست. بسیاری از آسیب‌ها پیش از وقوع، از سوی حراست دیده، تحلیل و با ارائه راهکار به مدیران منتقل می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش، با بیان این‌که «بهترین تعبیر برای حراست، دیده‌بانی حال و آینده دستگاه است»، گفت: حراست آینده‌نگر می‌تواند مسیر پیشگیری و اصلاح را هموارتر کند.

وی همدلی، برنامه‌محوری و رویکرد اصلاحی را از ویژگی‌های حراست امروزی برشمرد و افزود: حراست باید پناهگاه افرادی باشد که دچار خطا شده‌اند؛ چراکه هدف اصلی، اصلاح انسان و جامعه است، نه صرفاً برخورد امنیتی.

کاظمی، با تأکید بر پرهیز از نگاه صرفاً امنیتی، خاطرنشان کرد: بررسی پدیده‌های اجتماعی، نیازمند نگاه اجتماعی است، البته بدون آنکه اجازه سو استفاده دشمنان داده شود.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، نماز و انفاق را از راهبردهای طلایی برای سعادت فرد و جامعه دانست و گفت: نماز راه عبور از بن‌بست‌هاست و مسئولان حراست باید پرچمدار نماز اول وقت و ترویج فرهنگ دینی باشند.

وزیر آموزش و پرورش، مأموریت اصلی حراست را «صیانت از نظام جمهوری اسلامی و حفظ سرمایه اجتماعی کشور» عنوان کرد و افزود: این مهم از طریق سلامت اداری، اخلاقی، اعتقادی و سیاسی، تکریم ارباب‌رجوع و صیانت از شأن معلم محقق می‌شود.

وی با تأکید بر قداست جایگاه معلم، تصریح کرد: نباید اجازه داد شأن معلم و فضای پاک نظام تعلیم و تربیت، خدشه‌دار شود. مدرسه جایگاه علم‌آموزی، مهارت‌آموزی، پرورش استعدادها و ترویج فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی است.

کاظمی، نسبت به نفوذ ناهنجاری‌ها در پوشش فعالیت‌های فرهنگی و هنری هشدار داد و گفت: موسیقی، شعر و هنر اصیل ایرانی _ اسلامی، از ابزارهای مهم فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مدارس است که با استفاده صحیح از آن نباید به ترویج مظاهر فرهنگی مخرب غربی میدان داد.

وی رویکرد پیشگیرانه، اصلاحی و هوشمند را از الزامات حراست دانست و افزود: توسعه حراست، نیازمند بهره‌مندی از هوش مصنوعی، داده‌محوری، ثبات نیروی انسانی و توانمندسازی نیروهای حراستی است.

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به راهبردهای کلان دولت، آموزش و پرورش را «مسئله اول کشور» خواند و گفت: عدالت آموزشی، کیفیت‌بخشی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت فعالیت‌های پرورشی، نماز و قرآن و اصلاح ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش از مهم‌ترین مأموریت‌های این دوره است.

وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این گردهمایی، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات به‌صورت برخط، ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، زمینه مشارکت گسترده‌تر را نیز فراهم می‌کند که لازم است از این فرصت فناورانه به نحو شایسته‌ای برخوردار شد.