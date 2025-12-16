  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

هنر اصیل ایرانی ـ اسلامی؛ ابزار مهم فعالیت‌های تربیتی مدارس

هنر اصیل ایرانی ـ اسلامی؛ ابزار مهم فعالیت‌های تربیتی مدارس

وزیر آموزش و پرورش نسبت به نفوذ ناهنجاری‌ها در پوشش فعالیت‌های فرهنگی و هنری هشدار داد و گفت: موسیقی، شعر و هنر اصیل ایرانی ـ اسلامی، از ابزارهای مهم فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مدارس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز سه شنبه ۲۵ آذرماه در گردهمایی رؤسا و مدیران حراست آموزش و پرورش سراسر کشور که به‌صورت مجازی و به میزبانی مشهد برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه حراست، نقش این بخش را در تحقق مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت «کلیدی و راهبردی» توصیف کرد.

وی اظهار کرد: علی‌رغم همه سختی‌ها، در سال‌های گذشته دستاوردهای ارزشمند و موفقیت‌های قابل توجهی در آموزش و پرورش رقم خورد که بدون همراهی و نقش آفرینی همکاران حراست، امکان‌پذیر نبود.

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به نقش‌های چندگانه حراست، افزود: حراست در تحقق مأموریت‌های آموزش و پرورش، صیانت از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و ایجاد آرامش در مسیر حرکت دستگاه‌ها نقش‌آفرین است. این آرامش فرصت تفکر، تصمیم‌سازی و حرکت رو به جلو را برای مدیران فراهم می‌کند.

کاظمی، «توان ایجاد هم‌افزایی، همدلی و تعامل مثبت» را از مهم‌ترین ویژگی‌های مسئولان حراست دانست و تأکید کرد: حراست چشم بینا، گوش شنوا و سنگ صبور دستگاه‌هاست. بسیاری از آسیب‌ها پیش از وقوع، از سوی حراست دیده، تحلیل و با ارائه راهکار به مدیران منتقل می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش، با بیان این‌که «بهترین تعبیر برای حراست، دیده‌بانی حال و آینده دستگاه است»، گفت: حراست آینده‌نگر می‌تواند مسیر پیشگیری و اصلاح را هموارتر کند.

وی همدلی، برنامه‌محوری و رویکرد اصلاحی را از ویژگی‌های حراست امروزی برشمرد و افزود: حراست باید پناهگاه افرادی باشد که دچار خطا شده‌اند؛ چراکه هدف اصلی، اصلاح انسان و جامعه است، نه صرفاً برخورد امنیتی.

کاظمی، با تأکید بر پرهیز از نگاه صرفاً امنیتی، خاطرنشان کرد: بررسی پدیده‌های اجتماعی، نیازمند نگاه اجتماعی است، البته بدون آنکه اجازه سو استفاده دشمنان داده شود.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، نماز و انفاق را از راهبردهای طلایی برای سعادت فرد و جامعه دانست و گفت: نماز راه عبور از بن‌بست‌هاست و مسئولان حراست باید پرچمدار نماز اول وقت و ترویج فرهنگ دینی باشند.

وزیر آموزش و پرورش، مأموریت اصلی حراست را «صیانت از نظام جمهوری اسلامی و حفظ سرمایه اجتماعی کشور» عنوان کرد و افزود: این مهم از طریق سلامت اداری، اخلاقی، اعتقادی و سیاسی، تکریم ارباب‌رجوع و صیانت از شأن معلم محقق می‌شود.

وی با تأکید بر قداست جایگاه معلم، تصریح کرد: نباید اجازه داد شأن معلم و فضای پاک نظام تعلیم و تربیت، خدشه‌دار شود. مدرسه جایگاه علم‌آموزی، مهارت‌آموزی، پرورش استعدادها و ترویج فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی است.

کاظمی، نسبت به نفوذ ناهنجاری‌ها در پوشش فعالیت‌های فرهنگی و هنری هشدار داد و گفت: موسیقی، شعر و هنر اصیل ایرانی _ اسلامی، از ابزارهای مهم فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مدارس است که با استفاده صحیح از آن نباید به ترویج مظاهر فرهنگی مخرب غربی میدان داد.

وی رویکرد پیشگیرانه، اصلاحی و هوشمند را از الزامات حراست دانست و افزود: توسعه حراست، نیازمند بهره‌مندی از هوش مصنوعی، داده‌محوری، ثبات نیروی انسانی و توانمندسازی نیروهای حراستی است.

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به راهبردهای کلان دولت، آموزش و پرورش را «مسئله اول کشور» خواند و گفت: عدالت آموزشی، کیفیت‌بخشی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت فعالیت‌های پرورشی، نماز و قرآن و اصلاح ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش از مهم‌ترین مأموریت‌های این دوره است.

وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این گردهمایی، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات به‌صورت برخط، ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، زمینه مشارکت گسترده‌تر را نیز فراهم می‌کند که لازم است از این فرصت فناورانه به نحو شایسته‌ای برخوردار شد.

کد خبر 6691455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها