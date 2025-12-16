به گزارش خبرنگار مهر، سودابه ضرغامنژاد عصر سه شنبه با حضور در محل اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه منابع طبیعی، بر ضرورت تداوم و توسعه این طرحها در راستای مدیریت منابع آب و حفظ بستر تولید و کشاورزی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر آنها شد.
فرماندار شهرستان دهگلان گفت: اجرای این پروژهها در تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، تقویت آبخوانها و استمرار تولید کشاورزی منطقه تأثیر بسزایی دارد و باید با جدیت دنبال شود.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دهگلان نیز گزارشی از عملکرد این اداره در سالهای گذشته بهویژه در حوزه دولتآباد ارائه کرد و به تشریح پروژههای در دست اجرای سال جاری در روستای نیاز پرداخت.
وی همچنین نحوه جذب اعتبارات استانی و ملی و پروژههای پیشبینیشده آتی را تشریح کرد.
رئیس اداره منابع طبیعی دهگلان با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری، خواستار تخصیص اعتبارات بیشتر از سوی فرمانداری و سایر مسئولان شد و حمایت مالی را لازمه تداوم و اثربخشی این پروژهها در سطح شهرستان عنوان کرد.
