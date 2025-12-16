  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

ایلام و واسط عراق زمینه های مشترک فرهنگی زیادی برای همکاری دارند

ایلام - رئیس ورزش واسط عراق گفت: استان های ایلام و واسط عراق زمینه های مشترک فرهنگی زیادی برای همکاری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علا عبدالحسین به همراه هیئت عراقی ظهر سه شنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار کرد: ارتباطات دو کشور ایران و عراق و استان‌های واسط و ایلام، تاریخی و قدیمی است.

وی ادامه داد: مرزهای دو کشور هم باعث نشده علاقه دو کشور به یکدیگر تغییر کند.

وی تصریح کرد: تمام دنیا نتوانستند حکومت‌های ایران و عراق را ساقط کنند و امروز پایدار هستند.

عبدالحسین اضافه کرد: ترکیب شدن خون شهدای ما از جمله ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی، نشان دهنده وجه مشترک دو ملت و خون دو ملت است که در هم آمیخته و از هم جدا ناپذیر هستند.

وی افزود: کارهای مشترک زیادی داریم و نمایشگاه‌های مفیدی برگزار شده و با جدیدت این نمایشگاه‌ها برگزار می‌شود.

وی گفت: از شرکت‌ها و صنعتگران و فعالان و مسئولان استان ایلام در برگزاری موفق این نمایشگاه‌ها در کشور عراق و در استان واسط قدردانی می‌کنیم.

وی اضافه کرد: تعاملات دو استان در زمینه‌های مختلف باید بیشتر شود و امیدواریم از دانش و تجربه ایران استفاده کنیم.

