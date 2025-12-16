به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری لاکه، عصر سهشنبه در چهارمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با محوریت تسهیلات اشتغالزایی بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه، بر ضرورت تعامل بانکها و ادارات برای تسریع در پرداخت این تسهیلات تأکید کرد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پروندههای تشکیلشده گفت: بانکهای عامل موظفند برابر دستورالعملهای ابلاغی، طرحهای دارای اشتغالزایی مستقیم و زودبازده را در اولویت قرار دهند و اقدامات لازم را برای پرداخت سریعتر این تسهیلات انجام دهند.
نصیری لاکه افزود: پیگیری مستمر و رفع موانع اداری در مسیر پرداخت تسهیلات از اهمیت ویژهای برخوردار است و همه دستگاههای اجرایی باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
معاون فرماندار رودبار همچنین با تأکید بر اهمیت منابع بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه اظهار کرد: این تسهیلات از جمله منابع مهم برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخشهای مختلف اقتصادی است و باید با جدیت در راستای حمایت از تولید و کارآفرینی عملیاتی شود.
