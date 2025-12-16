  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

نصیری لاکه: بانک‌ها موظف به تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی هستند

نصیری لاکه: بانک‌ها موظف به تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی هستند

رودبار- معاون فرماندار رودبار با تاکید بر ضرورت تعامل بانک‌ها با ادارات در پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی گفت: بانک‌های عامل موظفند تسهیلات را با اولویت طرح‌های زودبازده سریعتر پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری لاکه، عصر سه‌شنبه در چهارمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با محوریت تسهیلات اشتغال‌زایی بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه، بر ضرورت تعامل بانک‌ها و ادارات برای تسریع در پرداخت این تسهیلات تأکید کرد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های تشکیل‌شده گفت: بانک‌های عامل موظفند برابر دستورالعمل‌های ابلاغی، طرح‌های دارای اشتغال‌زایی مستقیم و زودبازده را در اولویت قرار دهند و اقدامات لازم را برای پرداخت سریع‌تر این تسهیلات انجام دهند.

نصیری لاکه افزود: پیگیری مستمر و رفع موانع اداری در مسیر پرداخت تسهیلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

معاون فرماندار رودبار همچنین با تأکید بر اهمیت منابع بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه اظهار کرد: این تسهیلات از جمله منابع مهم برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مختلف اقتصادی است و باید با جدیت در راستای حمایت از تولید و کارآفرینی عملیاتی شود.

کد خبر 6691607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها