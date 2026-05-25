نصیری لاکه: نهادهای حمایتی به جای پرداخت مستمری مددجو را کارآفرین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری لاکه عصر دوشنبه در جلسه برنامهریزی اجرای طرح «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» با اشاره به نقش حیاتی مشاغل کوچک در اقتصاد جهانی اظهار کرد: امروزه بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی در غول اقتصادی چین و ۶۵ درصد در کشور آلمان از طریق واحدهای خرد و کوچک تأمین میشود. ویژگی بارز این واحدها، یگانگی مالکیت و مدیریت است که باعث استقلال فکری، سرعت در تصمیمگیری و عدم وابستگی به سرمایه بیرونی میشود.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد بسترهای لازم برای رونق کسبوکارها یک وظیفه حاکمیتی است، افزود: برگزاری نمایشگاههای عامالمنفعه در دستور کار دولت قرار گرفته و تمامی ادارات و نهادها و بهویژه شهرداریها مکلف هستند مکانهایی را برای استقرار و شکلگیری کسبوکارهای نوپا فراهم کنند.
معاون فرماندار رودبار به تغییر رویکرد نهادهای حمایتی اشاره کرد و گفت: امروز موفقیت در جامعه در گروی توانمندسازی مالی و مهارتمحوری جامعه هدف در بهزیستی و کمیته امداد است. همانطور که کمیته امداد از پرداخت مستقیم مستمری به سمت اعطای تسهیلات اشتغالزا و توانمندسازی مددجویان حرکت کرده، سایر دستگاهها نیز باید به دنبال تبدیل مددجو به کارآفرین باشند.
نصیری لاکه با اشاره به برندهای جهانی نظیر فولکسواگن، فورد و فابر کاستل خاطرنشان کرد: بسیاری از غولهای اقتصادی دنیا ریشه در کسب و کارهای خانوادگی با قدمت چند صد ساله دارند. این مشاغل نه تنها منبع درآمد، بلکه در برخی موارد بخشی از میراث ناملموس فرهنگی هستند که نسل به نسل منتقل شدهاند.
وی با ابراز نگرانی از پایین بودن تنوع مشاغل در کشور نسبت به استانداردهای جهانی، بر لزوم احیای شغل های بومی تأکید کرد.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری رودبار با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد این شهرستان گفت: ما در رودبار با ویژگیهای اقلیمی خاص، فرصتهای بینظیری برای جذب نگاهها داریم و میتوانیم با مدنظر قراردادن الگوهای موفقی همچون «خاور خانم» در حوزه گردشگری غذا در سرولات یا کارآفرینانی مثل عظیمزاده و بابک بختیاری، با تکیه بر خلاقیت و نوآوری در راستای رشد و توسعه اقتصادی گام برداریم.
وی در پایان با انتقاد از غرق شدن در فضای مجازی و کاهش شور و نشاط کاری در جامعه، بر ضرورت بازگشت به روحیه تلاش میدانی تأکید کرد و یادآور شد: پیشرفت اقتصادی تنها در سایه آموزش، مهارتمحوری و استفاده از الگوهای بومی محقق خواهد شد.
