۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

بارش باران پاییزی در بندر چابهار

بارش باران پاییزی در بندر چابهار

چایهار - مردم شهر بندری چابهار شاهد بارش باران پاییزی در آستانه آغاز فصل زمستان شدند.

    • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      الان این باران بود ما باران ندیدیم آخرین باران چابهار یادمان نیستم که کی بوده وچند سال قبل بوده

