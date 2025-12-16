https://mehrnews.com/x39T74 ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶ کد خبر 6691834 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶ بارش باران پاییزی در بندر چابهار چایهار - مردم شهر بندری چابهار شاهد بارش باران پاییزی در آستانه آغاز فصل زمستان شدند. دریافت 4 MB کد خبر 6691834 کپی شد مطالب مرتبط ملاشاهی: هشدار زرد هواشناسی در سیستان و بلوچستان صادر شد محور چاهان - زرآباد بازگشایی شد وقوع بارشهای سیلابی در راه ۴ استان؛ کاهش تدریجی بارندگی از هفته آینده حیدری: بارشهای پاییزی در جنوب سیستان و بلوچستان ادامه دارد برچسبها بندر چابهار بارش باران فصل پاییز
