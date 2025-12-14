محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سامانه بارشی که طی روزهای گذشته بخش‌های مختلف ایران را تحت تأثیر قرار داده بود، امروز از کشور خارج می‌شود؛ اما پیامدهای این بارش‌ها همچنان در برخی مناطق سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در جنوب استان، قابل مشاهده خواهد بود.

وی ادامه داد: این بارندگی‌ها عمدتاً ارتفاعات نیکشهر، قصرقند، فنوج، تفتان و بزمان را درگیر می‌کند و تا حدودی مناطق نزدیک به سواحل را نیز شامل می‌شود. الگوی بارش‌ها به‌صورت رگباری و پراکنده است که در برخی نقاط می‌تواند شدت بیشتری داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: بارندگی‌های رگباری معمولاً منجر به ایجاد روان‌آب و در برخی موارد سیلاب می‌شود.

وی توصیه کرد: تردد در مسیر سیلاب‌ها و عبور از رودخانه‌ها به‌طور جدی خودداری کنند. همچنین توقف یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها می‌تواند خطرناک باشد و ممکن است حوادث ناگواری را به دنبال داشته باشد.

حیدری افزود: با توجه به ورود سیستم‌های رطوبتی مناسب به کشور، شاهد تزریق رطوبت خوبی در استان هستیم. بر این اساس، بارش‌های پراکنده در ارتفاعات طی چند روز آینده ادامه خواهد داشت، به‌ویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه که دامنه تأثیر بارش‌ها گسترده‌تر از امروز، یعنی یکشنبه، خواهد بود. ان‌شاءالله شاهد بارش‌های بسیار خوبی در بخش‌های مختلف استان خواهیم بود.