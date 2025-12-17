شادکام: مدیریت شهری بجنورد برای یخبندان و باران آمادگی کامل دارد

مجید شادکام در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار سطح نارنجی ادارهکل هواشناسی خراسان شمالی اظهار کرد: با توجه به پیشبینی بارش برف و باران، کاهش دما و احتمال یخبندان، تمامی سازمانهای زیرمجموعه معاونت خدمات شهری و همچنین معاونت عمران شهرداری بجنورد در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: شهرداری بجنورد با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، آمادگی کامل برای اجرای عملیات نمکپاشی و برفروبی در سطح شهر را دارد.
معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد ادامه داد: در این راستا، ۱۰ دستگاه ماشین مکانیزه نمکپاش، ۱۰ دستگاه کامیون برای نمکپاشی سنتی، حدود ۳۰۰ نیروی انسانی برای برفروبی و نظافت معابر و همچنین ۲ دستگاه گریدر برای پاکسازی مسیرهای اصلی به کار گرفته شده است.
شادکام همچنین از همکاری بخش خصوصی در صورت بارش بیش از ۵ سانتیمتر برف خبر داد و گفت: در صورت تشدید شرایط جوی، از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای تسریع در عملیات برفروبی استفاده خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی شهرداری بجنورد، حفظ ایمنی شهروندان و تسهیل در تردد شهری در شرایط نامساعد جوی پیشرو است.
