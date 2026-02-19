مجید شادکام در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال یکمیلیون و ۵۰۰ هزار گلدان و ۲ میلیون گل نشایی در سطح شهر بجنورد کاشته میشود که گلهای همیشهبهار، مینا چمنی، لادن، بنفشه و شببو در نقاط مختلف شهر نصب خواهند شد.
وی افزود: بیش از ۶۰ المان نوروزی و رمضانی شامل هفتسین، آبنبات، خوشنویسی و گلهای بهاری در سطح شهر جانمایی میشود.
شادکام ادامه داد: ۵۰ کیلومتر رنگآمیزی جداول، ۳ هزار مترمربع نقاشی دیواری، نصب ۲۰ المان نوری، خرید ۱۵۰ نیمکت و سطل زباله از دیگر برنامههای شهرداری است.
وی با اشاره به طرح محلهتکانی و شهرتکانی گفت: خطکشی ۱۰۰ کیلومتر معابر و نصب تابلوهای راهنمای مسافر و اماکن تاریخی نیز انجام میشود.
معاون خدمات شهری شهرداری افزود: مجموع هزینههای استقبال از بهار حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده و در اسفندماه هزینه خواهد شد.
نظر شما