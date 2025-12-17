به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن علمی تغذیه کودکان ایران، علیاکبر سیاری در آستانه برگزاری بیست و یکمین کنگره ملی تغذیه کودکان و نوجوانان ایران که از ۲۴ تا ۲۶ دیماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار میشود، با اشاره به وضعیت نگرانکننده سوءتغذیه و کمبود ریزمغذیها در کنار گسترش چاقی در میان کودکان و نوجوانان کشور، اظهار کرد: تغذیه صحیح در دوران کودکی، پایه سلامت در تمام طول زندگی است. تغییر سبک زندگی، گرایش به الگوهای غذایی ناسالم و کاهش فعالیت بدنی، موجب افزایش چاقی و همزمان تداوم سوءتغذیه در بخشی از کودکان کشور شده است؛ موضوعی که سلامت نسل آینده را با چالش جدی مواجه میکند.
وی با اشاره به وضعیت تغذیهای کودکان در کشور افزود: برآوردها نشان میدهد حدود ۵ درصد از کودکان ایران دچار سوءتغذیه هستند که این رقم در کودکان زیر ۶ سال بیشتر بوده و حدود ۱۲ درصد از این گروه سنی دچار وزن کمتر از حد نرمال هستند. البته توزیع این وضعیت در کشور یکسان نیست.
رئیس انجمن علمی تغذیه کودکان ایران ادامه داد: در برخی استانهای ناامن غذایی، شیوع کوتاهی قد و کمبود وزن در کودکان ۲ تا ۵ ساله به ترتیب به حدود ۱۰ و ۸ درصد میرسد و در مناطقی مانند زاهدان، کوتاهی قد در کودکان زیر ۵ سال حتی تا ۵۰ درصد نیز گزارش شده است که نشاندهنده بار دوگانه مشکلات تغذیهای شامل سوءتغذیه و اضافهوزن است.
سیاری با اشاره به افزایش چاقی و اضافهوزن در کودکان گفت: میانگین شیوع اضافهوزن و چاقی در بین کودکان حدود ۱۱ درصد برآورد میشود، اما این رقم در کودکان ساکن مناطق شهری و با افزایش سن، حتی به ۲۰ درصد نیز میرسد. طبق گزارش یونیسف، حدود ۱۸ درصد از دانشآموزان ایرانی دچار اضافهوزن و چاقی هستند.
وی یکی از نگرانیهای اصلی در حوزه تغذیه کودکان را کمبود ریزمغذیها دانست و افزود: مطالعات انجامشده نشان میدهد کمبود ریزمغذیهای کلیدی مانند آهن، ویتامین D، ویتامین A و روی در میان کودکان کشور شیوع بالایی دارد؛ بهطوریکه کمخونی در حدود ۲۴ درصد، کمبود ویتامین D در برخی مطالعات تا بیش از ۷۰ درصد و کمبود روی در حدود ۲۹ درصد کودکان گزارش شده است. این کمبودها بهشدت تحت تأثیر وضعیت اقتصادی، تحصیلات والدین و امنیت غذایی خانوار قرار دارند.
رئیس انجمن علمی تغذیه کودکان ایران با بیان اینکه این کنگره یکی از بزرگترین رویدادهای علمی کشور در حوزه تغذیه کودکان و نوجوانان است، خاطرنشان کرد: در بیست و یکمین کنگره ملی تغذیه کودکان و نوجوانان، بیش از ۹۰ سخنرانی تخصصی توسط استادان و پژوهشگران برجسته کشور ارائه میشود و محورهای مهمی مانند تغذیه در چرخه زندگی، سوءتغذیه، چاقی، اختلالات تغذیهای، سبک زندگی نوین و کاربرد هوش مصنوعی در علم تغذیه مورد بررسی قرار میگیرد.
سیاری تأکید کرد: هدف ما از برگزاری این کنگره، گردهمآوردن جامعه علمی کشور برای ارائه راهکارهای علمی، مبتنی بر شواهد و قابل اجراست. همافزایی میان دانشگاهها، متخصصان و بخشهای مرتبط میتواند نقش مؤثری در توسعه دانش بومی و ارتقای سلامت کودکان ایران ایفا کند.
