به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قمی، نایب‌رئیس انجمن تغذیه ایران، با تشریح ابعاد بحران کم‌تحرکی در کلان‌شهری مانند تهران، تاکید کرد که ورزش همچنان به عنوان یک «کالای لوکس» در جامعه ما دیده می‌شود و این نگرش نیازمند تغییر اساسی است.

وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد شهروندان تهرانی دچار کم‌تحرکی هستند، توضیح داد: منظور از کم‌تحرکی این است که افراد به میزان کافی فعالیت بدنی ندارند. متأسفانه این وضعیت، بیش از نیمی از جمعیت تهران را در معرض بیماری‌های غیرواگیر (NCD) مانند دیابت، بیماری‌های قلبی‌عروقی، چاقی، افسردگی و پوکی استخوان قرار داده است.

این کارشناس تغذیه و سلامت، تبعات این شرایط را بسیار گسترده برشمرد و افزود: «کم‌تحرکی هم هزینه‌های نظام سلامت را به شدت افزایش می‌دهد و هم منجر به کاهش بهره‌وری نیروی کار در سنین اوج فعالیت اقتصادی می‌شود.

ریشه‌یابی یک بحران: از طراحی شهری تا سبک زندگی دیجیتال

حسن قمی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره دلایل کاهش شدید تحرک به ویژه در کودکان و نوجوانان، بر لزوم نگاه چندبعدی به این موضوع تأکید کرد.

وی اولین مشکل را ساختار شهری خودرومحور دانست و گفت: شهرهای ما برای پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری ایمن، زیرساخت مناسبی ندارند. اگرچه نصب وسایل ورزشی در برخی پارک‌ها اقدام مثبتی است، اما کافی نیست و همه افراد امکان یا تمایل استفاده از آن را ندارند.

وی آلودگی هوا را نیز به عنوان مانعی جدی برای فعالیت در فضای باز نام برد و تصریح کرد: ما همچنان با کمبود فضاهای ورزشی محلی، ارزان و در دسترس مواجهیم.

نایب‌رئیس انجمن تغذیه ایران، هزینه‌های اقتصادی را عاملی مهم دانست و اظهار داشت: هزینه باشگاه‌های ورزشی برای بسیاری از خانواده‌ها بالا است. این تفکر که ورزش فقط برای افراد دارای وقت و پول اضافی است، باید اصلاح شود. فعالیت بدنی باید به یک روتین روزمره، مانند حمام رفتن، تبدیل شود.

اسارت پشت میزها و صفحات نمایشگر

به گزارش رادیو گفت‌وگو، حسن قمی در ادامه به تغییر سبک زندگی و مشاغل نیز پرداخت: امروزه غالب مشاغل، پشت‌میزنشین هستند و ساعات کاری طولانی شده است. در کنار این، استفاده افراطی از موبایل و شبکه‌های اجتماعی، جایگزین تحرک و بازی‌های فعال شده است. حتی بازی‌های خانگی قدیمی که فعال و گروهی بودند، امروز به سرگرمی‌های انفرادی و دیجیتال تقلیل یافته‌اند.

وی با تأیید کاهش تحرک حتی در محیط خانه، به یک باور غلط اشاره کرد: بسیاری از مردم تصور می‌کنند در خانه امکان ورزش وجود ندارد. در حالی که می‌توان از همین فضای دیجیتال برای آموزش و انجام ورزش‌های خانگی، حرکات هوازی و تمرینات ساده بهره برد.

هشدار درباره کودکان: از قوز گردن تا فراموشی بازی‌های بومی

این متخصص با ابراز نگرانی از استفاده زودهنگام کودکان از موبایل و تبلت، هشدار داد: متأسفانه شاهد انتشار فیلم‌هایی از کودکان کم‌سن با ناهنجاری‌های بدنی مانند قوز گردن هستیم که ارتباط مستقیمی با استفاده مداوم از این دستگاه‌ها دارد. این موضوع علاوه بر کاهش شدید تحرک، مشکلات اسکلتی عضلانی جدی ایجاد می‌کند.

قمی خاطرنشان کرد: در حالی که ما در فرهنگ ایرانی خود، بازی‌های بومی و محلی فراوانی داریم که حتی در فضای محدود خانه نیز قابل اجرا بودند، اما امروز این گنجینه ارزشمند تقریباً به فراموشی سپرده شده است.

ضرورت تبدیل ورزش از کالای لوکس به نیاز اولیه سلامت

در پایان حسن قمی با بیان جمع‌بندی خود اظهار امیدواری کرد: امیدوارم با کار فرهنگی، رسانه‌ای و افزایش سواد حرکتی در بین مردم، نگاه جامعه به ورزش تغییر کند و آن را از یک کالای لوکس به یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ سلامت فرد و جامعه تبدیل کنیم.