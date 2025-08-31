به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «فرانکنشتاین» گییرمو دل تورو شب پیش (شنبه شب) با تشویق ایستاده ۱۳ دقیقهای که طولانیترین تشویق ایستاده در طول تاریخ است، ونیز را به وجد آورد. در این فیلم اسکار آیزاک، که نقش دانشمند دیوانه را بازی میکند و جیکوب الوردی، که مخلوق هیولایی او است، نتوانستند جلوی اشکهایشان را بگیرند.
این فیلم علمی تخیلی گوتیک که در بخش رقابتی برای شیر طلایی حضور دارد، تصویری جدید از رمان ترسناک کلاسیک مری شلی در سال ۱۸۱۸ است که داستان دانشمندی را روایت میکند که به موجودی هیولایی زندگی میبخشد و در نهایت هر دوی آنها نابود میشوند. این فیلم حماسی ۱۴۹ دقیقهای که با بودجه ۱۲۰ میلیون دلاری ساخته شده میتواند یکی از مدعیان اصلی فصل جوایز برای نتفلیکس باشد.
در مراسم افتتاحیه دیگر بازیگران فیلم شامل میا گاث (بازیگر نقش نامزد دکتر فرانکنشتاین)، کریستوف والتس (در نقش تاجر ثروتمند اسلحه) و فلیکس کامرر (در نقش برادر کوچکتر دکتر فرانکنشتاین) حضور داشتند. آرون تیلور-جانسون، جسیکا ویلیامز، جسی ویلیامز و سوفیا کارسون نیز دیگر بازیگران فیلم بودند که روی فرش قرمز راه رفتند.
الوردی پیشتر گفته بود ۱۰ ساعت روی صندلی گریم مینشست تا به یک هیولای غیرقابل تشخیص با پوستی وصلهدار بدل شود.
دل تورو، نویسنده مکزیکی، آخرین بار با فانتزی سیاه «شکل آب» در سال ۲۰۱۷ در ونیز حضور داشت که برنده شیر طلایی شد و پس از آن ۴ جایزه اسکار، از جمله بهترین فیلم و کارگردانی، را از آن خود کرد. «فرانکنشتاین» از ۱۷ اکتبر در سینماها و از ۷ نوامبر در نتفلیکس نمایش داده میشود.
این کارگردان در کنفرانس مطبوعاتی فیلم در ونیز که بعد از ظهر شنبه برگزار شد، به شوخی گفت: من از بچگی این موجود را دنبال میکردم و حالا که ساخت فیلم تمام شده دچار افسردگی پس از زایمان شدهام!
نظر شما