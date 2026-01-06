دل تورو درباره فاشیسم هشدار داد؛ «فرانکنشتاین» درباره پدری و بخشش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اسکار آیزاک، گییرمو دل تورو و جیکوب الوردی در سی و هفتمین دوره جوایز بینالمللی فیلم پالم اسپرینگز که 2 روز قبل برگزار شد، جایزه ویژنری را روی صحنه دریافت کردند. گییرمو دل تورو در این مراسم احساسی هم شد و خبر درگذشت برادرش را اعلام کرد.
دل تورو هنگام دریافت جایزه کارگردانی خطاب به فیلمسازان نوظهور گفت که هرگز به حرف آنهایی که به شما میگویند هنر مهم نیست گوش ندهید، زیرا این حرف همیشه مقدمهای بر فاشیسم است.
وی ادامه داد: مهربان باشید، با کارتان یکی شوید، به هنر خود ایمان داشته باشید و زمانی که به شما میگویند هنر مهم نیست، بدانید این همیشه مقدمهای برای فاشیسم است. وقتی به شما میگویند هنر مهم نیست، وقتی به شما میگویند یک اپلیکیشن لعنتی میتواند هنر خلق کند، باید به خودتان بگویید، اگر مهم نیست، چرا خودشان اینقدر دنبالش هستند؟ جواب این است که آنها فکر میکنند میتوانند هر چیزی که ما را کمی بهتر، کمی انسانتر میکند، بیارزش کنند و این، در کتاب من و در زندگی من، شامل هیولاها هم میشود.
دل تورو در جای دیگری از سخنرانی خود درباره «تجربه مذهبی» تماشای فیلم «فرانکنشتاین» ساخته جیمز ویل در سال ۱۹۳۱ برای اولین بار صحبت کرد و گفت: گاهی اوقات دنیا آنقدر پیچیده میشود که فقط میتوان آن را با قدرت هیولاها توضیح داد. ما الان در چنین زمانی هستیم.
وی اضافه کرد: این فقط اندازه صفحه نمایش نیست، اندازه ایده است. جاهطلبی شامل شکست هم میشود و جایش درست در کنار موفقیت است. هیچ عددی روی در نیست. شما به آن در میزنید و در باز میشود، و پشت آن یا سوپرمدل رویاهایتان است یا مادرتان با موهای آشفته … . اکنون در ۶۱ سالگی به این باور رسیدهام که همه با یک یا دو آهنگ به دنیا میآیند تا آن را بخوانند. ما آنها را تکرار میکنیم و تکرار میکنیم و تکرار میکنیم. «فرانکنشتاین» آهنگی بود که من برای خواندن آن به دنیا آمدم.
دل تورو به جمعیت حاضر در مرکز همایش پالم اسپرینگز گفت که چگونه با داستان نمادین برخورد کرده و این فیلم درباره پدری و بخشش است.
وی گفت: معتقدم ما میخواهیم بخشیده شویم و ببخشیم و اکنون، به تازگی چیزی برای من کاملاً روشن شده است. ۳ روز پیش، برادر بزرگترم را از دست دادم، اما اینجا هستم و من در اینجا ثابت میکنم که این فیلم درباره شرایط انسانی است. فیلمی که میگوید ممکن است قلب بشکند ولی زنده بماند، حتی یک قلب شکسته خون را پمپاژ میکند و شما را نگه میدارد.
وی با اشاره به 2 شخصیت اصلی «فرانکنشتاین» گفت: من و برادرم در بسیاری از لحظات زندگیمان نقش ویکتور و این موجود را بازی کردیم و سالها پیش، ما به همدیگر عشق و آرامش دادیم. بنابراین من برای خانواده اینجا هستم.
این فیلمساز نام برادرش یا جزئیاتی درباره درگذشت وی به زبان نیاورد، و گفت: ممکن است در چند مراسم این فصل جوایز غایب باشم.
وی با اشاره به بازیگرانش افزود: اما نه. من اینجا هستم زیرا این خانواده است. زندگی در مسیر خود به شما خانواده میدهد.
در کنار دل تورو که جایزه کارگردانی را برای کارش در فیلم «فرانکنشتاین» دریافت کرد، دیگر دریافتکنندگان جایزه شامل دواین جانسون که جایزه تاثیر خلاقانه در بازیگری را برای «ماشین خردکننده» دریافت کرد و تیانا تیلور، که جایزه تاثیر خلاقانه در اجرای موفقیتآمیز را برای «یک نبرد پس از نبرد دیگر» دریافت کردند، نیز روی صحنه رفتند.
«فرانکنشتاین» ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ در نتفلیکس منتشر شد. در این فیلم جیکوب الوردی، اسکار آیزاک و میا گاث بازی میکنند.
