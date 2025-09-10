گی یرمو دل تورو با «خشم» ادامه می دهد؛ همراهی اسکار ایزاک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، گییرمو دلتورو که به تازگی اولین نمایشهای «فرانکنشتاین» را با بازی اسکار آیزاک و جیکوب الوردی در ونیز و تورنتو همراهی کرد، از پروژه بعدی خود خبر داد.
وی گفت فیلم بعدیاش «خشم» خواهد بود که در آن دوباره با آیزاک همراه میشود و از آن به عنوان یک فیلم ۲ نفره پرخشم با حال و هوای «شام من با آندره» محصول ۱۹۸۱ و فیلمی با حال و هوای قتل یاد کرد.
دل تورو به جمعیت حاضر در تورنتو گفت: در حال نوشتن پروژهای برای همکاری با اسکار هستم. نام آن «خشم» است و یادآور جنبههای هیجانانگیز «کوچه کابوس»؛ بسیار بیرحمانه، بسیار خشن. مانند «شام من با آندره» است اما بعد از هر وعده غذایی به سراغ یک قتل میرود.
دل تورو که اکنون ۶۰ ساله است، میگوید داستان به تغییر دیدگاه خودش مربوط است: من به خشونتی که ما نسبت به یکدیگر انجام میدهیم؛ چه از نظر ذهنی، روحی یا جسمی، علاقهمند هستم. اکنون به دهه پشیمانی رسیدهام، بنابراین انتظار پشیمانی زیادی داشته باشید.
این به نظر مسیری امیدوارکننده برای برنده ۳ جایزه اسکار است که آثار اخیرش - به ویژه «فرانکنشتاین» که پر از جلوههای ویژه کامپیوتری بود - نیش خام آثار قبلی و ملموسترش را نداشته است. «خشم» مانند بازگشتی ضروری به شدت شخصیتمحور و ساده به نظر میرسد.
این کارگردان مکزیکی همچنین تأیید کرد که در حال آمادهسازی اقتباسی استاپموشن از «غول مدفون» کازوئو ایشیگورو است. خبر این پروژه ۲ سال پیش اعلام و از آن به عنوان یک فیلم بلند حماسی استاپموشن که برای کودکان نیست، یاد شد.
دل تورو با اشاره همزمان به «کوچه کابوس» و «شام من با آندره» تصریح کرد که «خشم» برای افراد ترسو مناسب نخواهد بود. در همین حال «فرانکنشتاین» به زودی و از ۱۷ اکتبر در سینماهای منتخب اکران و از ۷ نوامبر در نتفلیکس پخش خواهد شد.
نظر شما