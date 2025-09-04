به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره «بیاند فست» با نمایش ۱۲ فیلم بلند گییرمو دلتورو در قالب برنامهای با عنوان «ایستا ویوو: خدایان و هیولاهای گییرمو دل تورو»، به تجلیل دوران حرفهای این کارگردان مکزیکی خواهد پرداخت.
این جشنواره که امسال از ۲۳ سپتامبر تا ۸ اکتبر در تئاتر مصری هالیوود برگزار میشود، با همکاری سینماتک آمریکا برنامه «ایستا ویوو» را تدارک دیده است. مجموعه فیلمهایی که از این کارگردان نمایش داده میشوند، شامل فیلمهای ترمیمشده جدید، نسخه ویژه کارگردان و نمایشهای نادر ۳۵ میلیمتری از اولین تجربه دل تورو «کرونوس» تا جدیدترین فیلمهای او مانند «کوچه کابوس: چشمانداز در تاریکی و روشنایی» خواهد بود.
دل تورو هم به این ویژه برنامه ۴ بخشی خواهد پیوست و در طی آن داستانهای شخصی، رویاها و کابوسهای زندگیاش را از پشت دوربین به اشتراک خواهد گذاشت. این برنامه پیش از اکران جدیدترین فیلم وی «فرانکنشتاین» که اواخر امسال راهی سینماها میشود برگزار میشود و به بررسی هیولاها، انسانیت و تخیل در آثار این کارگردان میپردازد.
اوریم ارسوی، رئیس برنامهریزی جشنواره «بیاند فست» گفت: فیلمهای گییرمو دل تورو به گونهای متفاوت با آثار هر هنرمند دیگری که تماشا کردهایم، الهامبخش نسلهای فیلمسازان و مخاطبان بودهاند. خوشامدگویی به او و تجلیل دیدگاه هنریاش در این مقیاس، واقعاً تجلیلی است از او که به عنوان یک نیروی خلاق طبیعت و یک خدمتگزار با افتخار و وسواس سینما عمل کرده است.
گفته شده این رویداد با «در حال و هوای عشق» افتتاح خواهد شد که یک فیلم ۳قسمتی است که هسته احساسی «تعادل پیچیده زیبایی و خونریزی» دل تورو را عیان میکند. جشن افتتاحیه همچنین شامل نمایش «شکل آب» و نسخه کاملاً جدید دل تورو از اودیسهاش در سال ۲۰۲۲ یعنی «کوچه کابوس: چشمانداز در تاریکی و روشنایی» که تحت نظارت خود او شکل گرفته، خواهد بود.
بخش بعدی برنامهها شامل فیلمهای «پسر جهنمی»، «پسر جهنمی ۲: ارتش طلایی» و «تیغه ۲» است. نمایش آثار بنیادی دل تورو با نمایش نسخه ترمیم شده ۴K از اولین فیلم بلند او «کرونوس» محصول ۱۹۹۳، نمایش نسخه ترمیم شده 4K «ستون فقرات شیطان» در لسآنجلس و نسخه کارگردانی شده اولین فیلم بلند استودیویی او «تقلید» محصول ۱۹۹۷ دنبال خواهد شد.
«هزارتوی پن» برنامه ویژه خود را خواهد داشت که با پرسش و پاسخ پیش از نمایش همراه خواهد بود. نمایش «حاشیه اقیانوس آرام» و «پینوکیو اثر گییرمو دل تورو» نیز در سینما لس فلیز ۳ برگزار خواهد شد.
