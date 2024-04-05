ساخت هم زمان ۲ هیولای فرانکنشتاین توسط مگی جیلنهال و دل تورو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، تصویر کریستین بیل در نقش هیولای فرانکنشتاین اولین تصویری است که از فیلم «عروس» مگی جیلنهال منتشر میشود. این کارگردان که در حال همکاری با کمپانی برادران وارنر برای ساخت این فیلم است، هیولای خود را در کنار جسی باکلی که برای «دختر گمشده» جیلنهال نامزد اسکار شده بود، جلوی دوربین برده است.
مگی جیلنهال (خواهر جیک جیلنهال) یک گروه از بازیگران درجه یک را برای «عروس» گرد آورده که شامل پنلوپه کروز، پیتر سارسگارد و آنت بنینگ است تا در برابر بیل و باکلی نقشآفرینی کنند. لارنس شر فیلمبردار «جوکر» هم گروه را همراهی میکند.
داستان «عروس» در دهه ۱۹۳۰ شیکاگو میگذرد و داستان نمادین فرانکنشتاین را دوباره زنده میکند. زن جوانی که کشته شده دوباره زنده میشود، اما زندگی جدید او خالقانش را غافلگیر میکند، زیرا او یک جنبش اجتماعی رادیکال را شعلهور میکند.
این فیلم دومین تلاش جیلنهال در کارگردانی است و پس از فیلم «دختر گمشده» ساخته میشود که نتفلیکس سال ۲۰۲۱ آن را به نمایش درآورد. «دختر گمشده» در نود و چهارمین دوره جوایز اسکار ۳ نامزدی کسب کرد که شامل بهترین بازیگر زن برای اولیویا کولمن، بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای جسی باکلی و بهترین فیلمنامه اقتباسی بود.
«عروس» جیلنهال تنها فیلم فرانکنشتاینی در راه نیست و گییرمو دل تورو نیز هم اکنون مشغول فیلمبرداری فیلم فرانکنشتاین خودش است که ژاکوب الوردی بازیگر «سالتبرن» در آن در نقش هیولای نمادین ظاهر میشود. فیلم دل تورو توسط نتفلیکس ساخته میشود و اسکار آیزاک، میا گوث، لارس میکلسن، دیوید بردلی کریستین کانوری، چارلز دنس و کریستوف والتس در آن نقشآفرینی میکنند.
در فیلم دل تورو اسکار آیزاک قرار است نقش دکتر سپتیموس پرتوریوس را بازی کند؛ پزشکی که یک هیولا را که گمان میرفت ۷۰ سال پیش در آتشسوزی از بین رفته، پیدا میکند. میا گاث هم گفته میشود در نقش عروس فرانکنشتاین بازی میکند.
در حالی که هنوز تاریخ نمایش فیلم دل تورو اعلام نشده، برادران وارنر قرار است فیلم «عروس» ساخته جیلنهال را ۲ اکتبر ۲۰۲۵ اکران کنند.
هیولای فرانکنشتاین، یک شخصیت تخیلی است که نخستین بار سال ۱۸۱۸، در رمان «فرانکنشتاین» مری شلی ظاهر شد. این موجود همچنین به عنوان مخلوق فرانکنشتاین، آدم، گرگ یا پرومته مدرن نیز نامیده میشود.
در داستان مری شلی، ویکتور فرانکنشتاین موجود را در آزمایشگاه خود از طریق روشی متشکل از شیمی و کیمیاگری میسازد. شلی در این رمان، هیولا را با قد ۲٫۴ متری، زشت، اما حساس و عاطفی به تصویر میکشد. این هیولا تلاش میکند تا در جامعه بشری جای بگیرد اما در جایگیری بین انسانها شکست میخورد و پس از طرد شدن، به دنبال انتقام از فرانکنشتاین میرود.
نام هیولای فرانکنشتاین در فرهنگ عامه وارد شده و در اشکال مختلف رسانهای از جمله فیلمها، سریالهای تلویزیونی و بازیهای ویدیویی نیز به نمایش درآمد. معروفترین نسخه این فیلم، فیلم فرانکنشتاین سال ۱۹۳۱ با بازی بوریس کارلوف در نقش هیولا است.
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