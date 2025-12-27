  1. استانها
  2. تهران
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

معبودی: رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» آمادگی بسیجیان را افزایش می دهد

شهریار- مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، گفت: رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» با هدف افزایش آمادگی بسیجیان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی معبودی، در حاشیه برگزاری رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» در جمع بسیجیان مستقر در اردوگاه قدس، شهریار اظهار کرد: این رزمایش از ساعات ابتدایی صبح با اجرای برنامه‌های متنوع در حوزه‌های اعتقادی، بصیرتی و نظامی در نقاط مختلف استان تهران آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ارتقای آمادگی جسمی و فکری بسیجیان از اهداف اصلی این رزمایش به شمار می‌رود، افزود: بسیج همواره به‌عنوان یکی از بازوان اصلی اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، در مقاطع حساس از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون نقش‌آفرینی مؤثر و تعیین‌کننده‌ای داشته است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با تأکید بر مردمی‌بودن بسیج تصریح کرد: بسیج برخاسته از بطن مردم و عصاره ملت ایران است و حضور پرشور و گسترده بسیجیان در این رزمایش، جلوه‌ای روشن از اقتدار بسیج و ملت ایران را به نمایش گذاشته است.

معبودی ادامه داد: برگزاری رزمایش‌هایی از این دست، نقش مهمی در تقویت امنیت پایدار کشور ایفا می‌کند و موجب افزایش آمادگی نیروهای مردمی برای مقابله با تهدیدات احتمالی می‌شود.

وی در پایان با اشاره به حضور نسل جدید بسیجیان خاطرنشان کرد: امروز شاهد رویش نسل جوانی هستیم که با همان روحیه، تفکر و آرمان‌های دوران دفاع مقدس، مسیر پاسداری از انقلاب اسلامی را با قدرت ادامه می‌دهند.

