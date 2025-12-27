به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی معبودی، در حاشیه برگزاری رزمایش «الی بیتالمقدس ۱۶» در جمع بسیجیان مستقر در اردوگاه قدس، شهریار اظهار کرد: این رزمایش از ساعات ابتدایی صبح با اجرای برنامههای متنوع در حوزههای اعتقادی، بصیرتی و نظامی در نقاط مختلف استان تهران آغاز شده است.
وی با بیان اینکه ارتقای آمادگی جسمی و فکری بسیجیان از اهداف اصلی این رزمایش به شمار میرود، افزود: بسیج همواره بهعنوان یکی از بازوان اصلی اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، در مقاطع حساس از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون نقشآفرینی مؤثر و تعیینکنندهای داشته است.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با تأکید بر مردمیبودن بسیج تصریح کرد: بسیج برخاسته از بطن مردم و عصاره ملت ایران است و حضور پرشور و گسترده بسیجیان در این رزمایش، جلوهای روشن از اقتدار بسیج و ملت ایران را به نمایش گذاشته است.
معبودی ادامه داد: برگزاری رزمایشهایی از این دست، نقش مهمی در تقویت امنیت پایدار کشور ایفا میکند و موجب افزایش آمادگی نیروهای مردمی برای مقابله با تهدیدات احتمالی میشود.
وی در پایان با اشاره به حضور نسل جدید بسیجیان خاطرنشان کرد: امروز شاهد رویش نسل جوانی هستیم که با همان روحیه، تفکر و آرمانهای دوران دفاع مقدس، مسیر پاسداری از انقلاب اسلامی را با قدرت ادامه میدهند.
