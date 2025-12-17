محور فاریاب- زیارتعلی رودان مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه به دنبال بارشهای شدید و مداوم در استان هرمزگان، طغیان رودخانههای فصلی در شهرستان رودان، تردد در یکی از شریانهای اصلی را مختل کرده است.
بر این اساس، محور فاریاب-زیاتعلی در محدوده آبنمای فاریاب به دلیل بالا آمدن سطح آب و طغیان رودخانه فصلی، تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شده است.
با توجه به ادامهدار بودن هشدارهای هواشناسی درباره بارشهای شدید و احتمال سیلابی شدن مسیلها، از هموطنان بهویژه ساکنان مناطق درگیر و مسافران خواسته میشود از تردد غیرضروری در این محور و سایر مناطق مشابه خودداری کرده و اخبار و هشدارهای مراجع رسمی را پیگیری کنند.
نظر شما