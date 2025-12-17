  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

محور فاریاب- زیارتعلی رودان مسدود شد

محور فاریاب- زیارتعلی رودان مسدود شد

رودان - طغیان رودخانه فصلی در شهرستان رودان ، موجب مسدود شدن یکی از محورهای اصلی ارتباطی این منطقه یعنی محور فاریاب- زیارتعلی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه به دنبال بارش‌های شدید و مداوم در استان هرمزگان، طغیان رودخانه‌های فصلی در شهرستان رودان، تردد در یکی از شریان‌های اصلی را مختل کرده است.

بر این اساس، محور فاریاب-زیاتعلی در محدوده آب‌نمای فاریاب به دلیل بالا آمدن سطح آب و طغیان رودخانه فصلی، تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شده است.

با توجه به ادامه‌دار بودن هشدارهای هواشناسی درباره بارش‌های شدید و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، از هموطنان به‌ویژه ساکنان مناطق درگیر و مسافران خواسته می‌شود از تردد غیرضروری در این محور و سایر مناطق مشابه خودداری کرده و اخبار و هشدارهای مراجع رسمی را پیگیری کنند.

کد خبر 6692551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها