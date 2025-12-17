خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: بارشهای شدید و ناگهانی در استان هرمزگان در فصول پاییز و زمستان، یکی از چالشهای جدی شهری، آبگرفتگی معابر است. این پدیده نه تنها رفتوآمد روزمره شهروندان را با اختلال مواجه میکند، بلکه میتواند خطرات ایمنی و بهداشتی متعددی را به دنبال داشته باشد.
دلایل اصلی این آبگرفتگیها اغلب فرسودگی و گنجایش ناکافی شبکههای زهکشی و جمعآوری آبهای سطحی است. در بسیاری از محلات قدیمی، شبکههای فرسوده قادر به مدیریت حجم زیاد روانآبها در مدت زمان کوتاه نیستند، همچنین، انسداد و گرفتگی این کانالها بر اثر ریزش نخالههای ساختمانی یا زبالههای رها شده، ظرفیت عبور آب را به شدت کاهش میدهد و باعث سرریز شدن آن به سطح معابر میشود.
پیامدهای این آبگرفتگیها برای شهروندان و زیرساختها قابل توجه است. ایجاد ترافیکهای سنگین و اختلال در تردد خودروها و عابران پیاده، آسیبدیدگی بدنه خودروها، افزایش احتمال وقوع حوادث رانندگی و همچنین بالا آمدن آب در منازل و مغازههای مجاور معابر، از تبعات مستقیم آن است. از منظر بهداشتی نیز راکد ماندن این آبها میتواند به کانونی برای تولید و تکثیر حشرات و آلودگیهای محیطی تبدیل شود.
برای کاهش این معضل، اقدامات پیشگیرانه و زیرساختی بلندمدت ضروری است. لایروبی منظم و مهندسیشده کانالها و مسیلهای اصلی قبل از فصل بارش، نوسازی و گسترش شبکههای زهکشی در مناطق بحرانی، و اطلاعرسانی و هشدار به موقع به شهروندان از طریق رسانهها و سامانههای هشدار سریع، از جمله راهکارهای کلیدی هستند. همچنین، فرهنگسازی برای جلوگیری از ریختن زباله و نخاله در معابر و کانالهای آب، نقش مؤثری در پیشگیری از انسداد مسیرهای خروج آب دارد.
تمهیدات پیشدستانه مدیریت بحران هرمزگان، چالشهای بارندگیهای اخیر را به حداقل رساند
صفر صادقیپور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدیدهای میدانی خود از سطح شهرستانهای استان، با اشاره به هشدارهای قبلی سازمان هواشناسی، اعلام کرد: پیرو هشدارها و تأکیدات سازمان هواشناسی کشور مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان هرمزگان، تمهیدات و آمادگیهای خوبی توسط ستاد مدیریت بحران استان تحت ریاست استاندار محترم، در سطح شهرستانها توسط فرمانداران، شهرداران و دهیاران اجرا شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: هماهنگی و برنامهریزی پیش از موعد دستگاههای اجرایی بهویژه در شهرستان رودان، باعث شد بارندگیهای گسترده اخیر در استان هرمزگان با کمترین چالش مدیریت شود.
وی ادامه داد: این اقدامات که با محوریت ستاد مدیریت بحران استان و با هدایت مستقیم استاندار انجام شد، از روزهای پیش از آغاز بارشها در تمامی شهرستانها بهاجرا درآمد.
مدیریت مؤثر در رودان؛ الگویی برای سایر مناطق
معاون استاندار که امروز در شهرستان رودان حاضر بود، با تشریح اقدامات انجامشده گفت: در شهرستان رودان، پیشگیریها و تمهیدات بسیار خوبی توسط فرماندار محترم در حوزههای مختلف از جمله لایروبی خورها، مسیرهای سطح شهر و روستاها انجام شده بود. اقدامات سریع برای پیشگیری از آب گرفتگی معابر و منازل توسط شهرداریها و دهیاریها با مدیریت فرماندار، بهگونهای اثربخش بود که تقریباً میتوان گفت کمترین چالش را در این شهرستان داشتیم.
وی افزود: این بازدیدهای میدانی از دیروز صبح در سطح شهرستانهای استان آغاز شده و گزارشهای خوبی از تعمیرات و آمادهسازیها توسط فرمانداران دریافت کردهایم.
بارش رحمت و امید برای تقویت منابع آبی
صادقیپور در ادامه با بیان اینکه این بارشها میتواند برکات زیادی برای استان به همراه داشته باشد، اظهار داشت: با توجه به حجم بارندگی که در جنوب استان کرمان و بخشهایی از رودان اتفاق افتاده، امیدواریم این آبهای خروشان، آورد خوبی برای سد استقلال میناب داشته باشد.
وی تأکید کرد: این آورد میتواند چالشهای مرتبط با آب شرب و کشاورزی منطقه را تا حد قابل توجهی مرتفع کند و برکات آن نصیب مردم شود.
تداوم آمادگی و هوشیاری
معاون استاندار هرمزگان در پایان، ضمن قدردانی از تلاش بیوقفه تمامی مدیران و نیروهای عملیاتی در سطح استان، از مردم خواست ضمن بهرهبردن از فضای نشاطآور این بارانهای پاییزی، نکات ایمنی را رعایت کرده و اخبار را از کانالهای رسمی دنبال کنند.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، سامانه بارشی در روزهای آتی نیز در استان فعال خواهد بود و ستاد مدیریت بحران استان در حالت آمادهباش کامل به سر میبرد.
وعده احداث پل روی آبنمای رودان تا اوایل سال آینده / هشدار جدی برای عدم تردد در حواشی رودخانهها
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از برنامهریزی برای مناقصه و آغاز عملیات احداث یک پل ۱۱۰ متری روی آبنمای رودان تا اوایل سال آینده خبر داد. این اقدام در پاسخ به انسداد مسیر ناشی از آبهای خروشان این آبنما پس از بارندگیهای اخیر انجام میشود.
مجید سلحشور، مدیرکل راه و شهرسازی و نماینده استاندار هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر، در وضعیت قرمز آب و هوایی شرق این استان، امروز در جریان بازدید از شهرستان رودان اعلام کرد: با دستور استاندار محترم و پیگیری فرمانداری، مقرر شد تا اوایل سال آینده عملیات اجرایی ساخت یک پل ۱۱۰ متری روی آبنمای رودان آغاز شود.
جزئیات پروژههای عمرانی در فاریاب و رودان
سلحشور با اشاره به بازدید از فرمانداری فاریاب افزود: «کارهایی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی انجام شد و در بهمن ماه امسال مناقصه این پل برگزار میشود.
وی همچنین از بهسازی محور ارتباطی فاریاب خبر داد و گفت: ۴ کیلومتر از مسیر فاریاب به سمت زیارت برای بهسازی، به مناقصه خواهد رفت.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان هدف از این اقدامات را رفع انسداد و بهبود ارتباطات در منطقه عنوان کرد و افزود: امیدواریم بعد از ساخت این پل، دیگر شاهد انسداد مسیر نباشیم.
هشدار شدید به شهروندان برای پرهیز از حضور در حواشی رودخانهها
سلحشور در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از همکاری مردم با دستگاههای اجرایی، هشدار جدیای به شهروندان داد و گفت: از مردم میخواهم که توصیهها و هشدارهای احترام صادرشده در شهرستان را رعایت کنند و از قرار گرفتن در کنار رودخانهها و حواشی رودخانهها جدا خودداری کنند.
وی تأکید کرد: تا انتهای فعالیت این سامانه بارشی، این موضوعات رعایت شود تا شاهد حادثه ناخوشایندی نباشیم.
بارشهای پاییزی؛ عاملی برای نشاط و نگرانی
نماینده استاندار در مدیریت شرایط آبوهوایی شرق هرمزگان، در پایان با اشاره به آثار مثبت و منفی بارشها اظهار داشت: بارش باران پاییزی سبب خوشحالی کشاورزان و مردم شهرستان رودان شده است.
وی در عین حال خروش آب در آبنمای رودان را عامل ایجاد اختلال و انسداد در مسیر دانست که اجرای فوری پروژه پلسازی را ضروری ساخته است.
با توجه به تداوم بارشها و احتمال جاری شدن سیلاب، ستادهای مدیریت بحران شهرستانهای استان هرمزگان در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند و از مردم خواسته شده است جز در موارد ضروری از خانه خارج نشوند.
هشدار آبگرفتگی معابر در رودان؛ شهروندان: تنها تمرکز بر رودخانهها کافی نیست
ربابه عابدینی، شهروند رودانی، با اشاره به آبگرفتگی شدید معابر محله پس از بارندگیهای اخیر، از مسئولان خواست برای حل این معضل در مرکز شهر و روستاها چارهاندیشی کنند و تنها به برنامهریزی برای رودخانههای فصلی اکتفا نکنند.
ربابه عابدینی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارندگیها به دلیل نبود زیرساخت مناسب، خیابانها را آبگرفته و مسیرهای تردد محله را مسدود میکند، اظهار کرد: رودخانههای فصلی با توجه به سیلاب پیشرو، راهکارهای مسئولین را در نظر داشتند، اما باید فکری به حال روستاها و مراکز شهر هم داشته باشند.
وی تصریح کرد: آبگرفتگی معابر تنها یک مشکل محلی نیست و نشان از یک ضعف بزرگ در شبکههای زهکشی و جمعآوری آبهای سطحی دارد که نیازمند توجه و تخصیص اعتبار فوری است.
این شهروند رودانی در پایان تأکید کرد: مردم انتظار دارند مسئولان با اجرای پروژههای عمرانی پایدار، مانع تکرار چنین مشکلاتی شوند و امنیت و آسایش را به محلات بازگردانند.
