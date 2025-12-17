آغاز تحول دیجیتال در تولید محتوا با هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف یکپارچه‌سازی فرآیندهای تولید محتوا بر پایه الگوریتم‌های هوش مصنوعی و بازتعریف تعاملات در اقتصاد دیجیتال، رویداد تخصصی «بوم محتوا» با رونمایی از یک پلتفرم تخصصی در این حوزه در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. این نشست استراتژیک، پاسخی به چالش‌های مدیریت پروژه‌های کلان رسانه‌ای و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در عصر هوش مصنوعی است.

مسعود محمدی دبیر رویداد بوم محتوا با تأکید بر ضرورت تطبیق کسب‌وکارهای ایرانی با موج نوین فناوری، گفت: هسته اصلی این رویداد، بررسی نقش هوش مصنوعی در بهینه‌سازی زنجیره ارزش محتوا و معرفی یک پلتفرم به عنوان نخستین دستیار هوشمند در حوزه تولید محتوا است.

این نشست با حضور استراتژیست‌ها و مدیران ارشد اکوسیستم فناوری ایران برگزار می شود و مدیرانی از دانشگاه صنعتی شریف، اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، پلتفرم های تجارت الکترونیک و حمل و نقل کشور در آن حضور خواهند داشت.

قرار است در این رویداد چالش‌های ظهور هوش مصنوعی مولد، استانداردهای نوین تولید محتوا و تأثیر آن بر آینده مشاغل دیجیتال مورد بررسی قرار گیرد.همچنین در این مراسم از یک دستیار هوشمند به نام کانتمو رونمایی خواهد شد که با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پردازش داده، مدل‌های سنتی و ناکارآمد فریلنسری را به چالش می‌کشد.

این پلتفرم با اتکا به هوش مصنوعی، فرآیند تخصیص پروژه، قیمت‌گذاری پویا و نظارت کیفی را به‌صورت خودکار مدیریت کرده و بستری امن و شفاف برای برندها و خالقان محتوا فراهم می‌آورد. رویداد «بوم محتوا» میزبانی استارتاپ «شمیم» در روز پنج‌شنبه، از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می‌شود و نقطه عطفی در پیوند میان تکنولوژی‌های نوین و صنعت رسانه خواهد بود.