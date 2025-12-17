  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

دستگیری توزیع کننده مواد روانگردان شیشه در نظرآباد

نظرآباد-فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد از دستگیری یک فروشنده ماده روانگردان شیشه در این شهرستان خبر داد و گفت: در بازسی از مخفیگاه این متهم 255 گرم شیشه کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسنوندی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان نظرآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری موادمخدر صنعتی توسط فردی در محله سید جمال الدین را مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در ادامه مأموران با انجام اقدامات فنی موفق به شناسایی محل اختفا توزیع کننده موادمخدر در این محله شده و با تعقیب و مراقبت‌های شبانه روزی و با هماهنگی قضائی در بازرسی از محل مقدار ۲۵۵ گرم مواد روانگردان شیشه که در حال بسته بندی جهت فروش بود، کشف و متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در برقراری امنیت سهیم باشند و اخبار و گزارشات خود را در خصوص هرگونه ناامنی و رفتارهای مشکوک به پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.

