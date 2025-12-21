کارگاه مشترک ایران و روسیه برای پیشگیری از اعتیاد و تبادل تجربیات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی در خصوص راهبردهای مؤثر پیشگیری و تشخیص زودهنگام برای پیشگیری از مصرف موادمخدر با همکاری مشترک ستاد مبارزه با موادمخدر و فدراسیون روسیه با حضور مدیران ارشد ستاد مبارزه با موادمخدر در تهران و هشت استان کشور، نمایندگان ۱۵ دستگاه اجرایی و وزارت‌خانه فعال در حوزه پیشگیری از اعتیاد و ۱۰ NGO از صبح امروز در مجتمع فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با موادمخدر آغاز به کار کرده است.

الکساندر فدولوف؛ معاون نماینده دفتر منطقه‌ای مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل در آسیای میانه، افغانستان، ایران و پاکستان در مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی، اظهار کرد: حضور امروز ما نشان‌دهنده این درک مشترک است که معضل موادمخدر مرزی نمی‌شناسد، بازارهای غیرقانونی مواد، الگوهای نوظهور مصرف، پیامدهای بهداشتی و اجتماعی مرتبط با آن، روز به روز ماهیت جهانی‌تر می‌یاید. از این رو، هیچ کشوری به تنهایی قادر به مواجهه مؤثر با این چالش‌ها نیست.

فدولوف افزود: پاسخ‌های کارآمد مستلزم همکاری‌های بین‌المللی، یادگیری متقابل و تبادل مستمر دانش علمی و تجربیات عملی است.

وی تصریح کرد: دستور کار روزهای پیش‌رو به خوبی گویای قدرت این رویکرد مشارکتی است. گردهم آوردن متخصصان برجسته از فدراسیون روسیه در کنار کارشناسان ایرانی از حوزه‌های پیشگیری، درمان، بازتوانی و سیاست‌گذاری، بستری ارزشمند برای یادگیری تطبیقی، بازاندیشی اعتقادی و تبادل تجارب موفق را فراهم می‌سازد.

اختلالات ناشی از مصرف مواد، شرایط پیچیده و چندعاملی هستند

معاون نماینده دفتر منطقه‌ای مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل در آسیای میانه، افغانستان، ایران و پاکستان ادامه داد: اختلالات ناشی از مصرف مواد، شرایط پیچیده و چندعاملی هستند که مستلزم پاسخ‌های هماهنگ، مبتنی بر شواهد و میان‌بخشی در نظام‌های سلامت، اجتماعی، آموزشی و انتظامی است.

فدولوف بیان کرد: پیشگیری به ویژه پیشگیری زودهنگام، سلامت‌محور، ریشه‌دار در بافت اجتماعی همچنان یکی از مقرون به صرفه‌ترین و پایدارترین سرمایه‌گذاری‌ها برای جوامع به شمار می‌رود. همزمان، شناسایی به موقع، دسترسی به درمان مناسب و باز ادغام اجتماعی همراه با حفظ کرامت انسانی، نقش اساسی در کاهش آسیب‌ها، پیشگیری از عود و بازسازی سلامت فردی و اجتماعی را ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دفتر UNOCD برای ابتکاراتی از این دست اهمیت ویژه‌ای قائل است؛ ابتکاراتی که در آن‌ها تجربه صرفاً ارائه نمی‌شود بلکه مبادله می‌شود، جایی که درس‌های آموخته شده در یک بافت ملی از طریق گفت‌وگو با همتاها به نقد، بحث و انطباق گذاشته می‌شود. اینگونه است که همکاری بین‌المللی به تأثیر ملموس در سطح ملی ترجمه می‌شود.

معاون نماینده دفتر منطقه‌ای مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل در آسیای میانه، افغانستان، ایران و پاکستان افزود: ما، به این وسیله قدردانی عمیق خود را از همکاری مستحکم میان UNODC، ستاد مبارزه با موادمخدر جمهوری اسلامی ایران و همکاران ما از فدراسیون روسیه ابراز می‌داریم.

فدولوف گفت: تمایل شما برای به اشتراک‌گذاری دانش فنی، تجربیات نهادی و ابزارهای عملی، به روشنی تجلی‌گر روح همکاری چندجانبه‌ای است که برای مقابله با چالش‌های رو به تحول حوزه موادمخدر ضروری است.

خانم تاتیانا کلیمنکو؛ رئیس هیئت اساتید و مدیر مرکز علمی ملی نارکولوژی روسیه نیز در این کارگاه آموزشی با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم تجارب جدیدی را برای شما ارائه دهیم تا قابل استفاده باشد، اظهار کرد: ما فکر می‌کنیم تبادل تجربیات بین دو کشور مفید باشد و نقطه نظرات جدیدی را بتوانیم برای شما ارائه دهیم.

مسئله موادمخدر نه ملی بلکه منطقه و جهانی است

وی تأکید کرد: مسئله موادمخدر نه ملی بلکه منطقه و جهانی است و تمام کشورها با آن درگیر هستند و باید تمام سعی و تلاش خود را برای کاهش این قضیه در سطح کشورها و جهان داشته باشیم لزوماً مباحث کشورهای منطقه مهم نیست بعضاً اتفاقاتی در دیگر قاره‌ها بروز پیدا می‌کند که تبعات آن در سایر کشورها نیز نمایان می‌شود.

کلیمنکو افزود: مسئله موادمخدر مسئله سخت و پیچیده است و تعامل تمام کشورها را برای همکاری می‌طلبد، سیستم ساختار پیش‌گیرانه در فدراسیون روسیه تمایز ویژه با سایر کشورهایی دارد که این ساختار را در کشور خودشان دارند، در کشور ما بحث جایگزینی موادمخدر بیشتر مدنظر است، نخستین بحث تجربه ما بحث پیشگیری و سپس بحث درمان و بازتوانی است، در بحث پیشگیری برنامه‌های جامع و علمی را در کشورمان در عرصه مبارزه با موادمخدر، بازتوانی پزشکی و افزایش برنامه‌های علمی را در نظر گرفتیم.

رئیس هیئت اساتید و مدیر مرکز علمی ملی نارکولوژی روسیه تصریح کرد: ما در کشورمان یک برنامه جامع برای بازتوانی و درمان بیماران و برنامه‌های جانبی دیگری را نیز بر اساس برنامه اصلی در نظر گرفتیم، به طور مثال برای معتادان مواد الکلی، برای خانواده‌های درگیر با اعتیاد و الکل و همچنین خانواده‌های درگیر با مسائل اشتغال این برنامه‌ها لحاظ شده است.

خانواده یک حلقه کلیدی و اصلی برای مسئله مقابله با اعتیاد است

وی، خانواده را یک حلقه کلیدی و اصلی برای مسئله مقابله با اعتیاد دانست و افزود: ما در کشورمان به بحث خانواده توجه ویژه‌ای داریم، با توجه به بحث تحکیم چهارچوب خانواده و تجارب خوب در این زمینه، این بحث می‌تواند برای ایران نیز مهم باشد.

کلیمنکو خطاب به طرف ایرانی گفت: ما مطمئن هستیم در راستای تحکیم خانواده، تقویت سنت‌ها و آداب و رسوم از قبل، این موضوع (توجه به خانواده به منظور پیشگیری از اعتیاد) را به شدت پیگیری می‌کنید، بحث تحکیم خانواده برای ما جذاب است، امیدواریم مطالب این جلسات برای تبادل تجربیات مفید باشد و تجارب مفید از جمهوری اسلامی ایران برای فدراسیون روسیه به ارمغان ببریم.