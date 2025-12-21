دستگیری ۴ مواد فروش در کمالشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی ظهر یکشنبه اظهار کرد: در راستای پیشگیری از سرقت و کاهش جرایم، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر توسط عوامل انتظامی کلانتری ۲۴ کمالشهر در شهرک امیرالمومنین (ع) به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران انتظامی ۲ کیلو و ۱۰۳ گرم انواع مواد مخدر را کشف، ۴ نفر فروشنده مواد مخدر دستگیر و ۷ نفر معتاد متجاهر را جمع آوری و تحویل مراکز مجاز ترک اعتیاد شدند.

سرهنگ گودرزی خاطر نشان کرد: هدف اصلی اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز از برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی در کمالشهر است که این مهم با جدیت و به صورت روزانه و مستمر توسط کلانتری ۲۴ پیگیری می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج متذکر شد: اهتمام همه آحاد مردم نسبت به پیامدهای شوم مواد مخدر، موجب افزایش امنیت اجتماعی در این حوزه خواهد شد.