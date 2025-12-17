  1. استانها
آغاز ثبت‌نام سی‌وهفتمین جشنواره امتنان در مازندران

ساری- سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از آغاز ثبت‌نام سی‌وهفتمین جشنواره امتنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر حسینی شیروانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونان اداره کل با اعلام آغاز ثبت‌نام سی‌وهفتمین جشنواره امتنان اظهار کرد: این جشنواره سالانه به منظور ارج نهادن به تلاش‌های ارزشمند کارگران، متخصصان، مخترعان و مبتکران در زمینه‌های مختلف اقتصادی و به‌ویژه در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه والای نیروی کار در چرخه تولید و توسعه اقتصادی، افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، تجلیل از دستاوردهای کارگران و گروه‌های کاری مولد و متخصص است تا فرهنگ کار و تلاش، نوآوری و خلاقیت در محیط‌های کار ارتقا یابد و انگیزه بیشتری برای نیروی کار ایجاد شود.

حسینی شیروانی ادامه داد: فرآیند ثبت‌نام از تاریخ ۱۷ آذرماه آغاز شده و تا تاریخ ۱۸ دی‌ماه ادامه خواهد داشت. تمامی کارگران، گروه‌های کاری و واحدهای فعال در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی استان مازندران می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی https://emtenan.mcls.gov.ir نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: معرفی نخبگان جامعه کارگری و کارفرمایی استان به عموم مردم و تشویق این قشر زحمتکش که نقش اساسی در پیشرفت کشور دارند، از دیگر اهداف این جشنواره است.

