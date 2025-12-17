به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر حسینی شیروانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونان اداره کل با اعلام آغاز ثبتنام سیوهفتمین جشنواره امتنان اظهار کرد: این جشنواره سالانه به منظور ارج نهادن به تلاشهای ارزشمند کارگران، متخصصان، مخترعان و مبتکران در زمینههای مختلف اقتصادی و بهویژه در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی برگزار میشود.
وی با اشاره به جایگاه والای نیروی کار در چرخه تولید و توسعه اقتصادی، افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، تجلیل از دستاوردهای کارگران و گروههای کاری مولد و متخصص است تا فرهنگ کار و تلاش، نوآوری و خلاقیت در محیطهای کار ارتقا یابد و انگیزه بیشتری برای نیروی کار ایجاد شود.
حسینی شیروانی ادامه داد: فرآیند ثبتنام از تاریخ ۱۷ آذرماه آغاز شده و تا تاریخ ۱۸ دیماه ادامه خواهد داشت. تمامی کارگران، گروههای کاری و واحدهای فعال در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی استان مازندران میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی https://emtenan.mcls.gov.ir نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: معرفی نخبگان جامعه کارگری و کارفرمایی استان به عموم مردم و تشویق این قشر زحمتکش که نقش اساسی در پیشرفت کشور دارند، از دیگر اهداف این جشنواره است.
نظر شما