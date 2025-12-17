به گزارش خبرنگار مهر، حسین فروتنی ظهر چهارشنبه در دیدار فرمانده انتظامی شهرستان میامی و عوامل انتظامی این شهرستان به میزبانی دفتر خود بر ضرورت راه اندازی سامانههای هوشمند نظارت به خصوص در مبادی ورودی و خروجی این شهر تاکید کرد و بیان داشت: ضریب موفقیت در شناسایی محکومان و مجرمان با این تجهیزات، بالا میرود.
وی با بیان اینکه استقرار و بهرهبرداری مؤثر از سامانههای کنترل تردد در مبادی انتظامی شهرستان میامی یک ضرورت است، افزود: استفاده هوشمندانه از ابزارهای نظارتی و سامانههای الکترونیکی میتواند در کشف جرایم بسیار مؤثر باشد.
دادستان میامی با بیان اینکه استفاده از تجهیزات به روز و مدرن به اعمال قانون کمک خواهد کرد، ابراز داشت: افزایش ضریب موفقیت در شناسایی محکومان و کاهش تحرک مجرمان حرفهای، از جمله مزیتهای استفاده از این سیستمها است.
فروتنی با بیان اینکه اقدام قاطع، هوشمندانه و مستمر در مقابله با مجرمان حرفهای در شهرستان میامی خواسته دادستانی از پلیس است، گفت: کنترل و پایش مستمر مجرمان سابقهدار و خطرناک به عنوان یکی از اولویتهای دادگستری استان سمنان در دستور کار نیروی انتظامی در میامی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه رصد مجرمان سابقه دار و خطرناک در راستای تأمین امنیت پایدار و پیشگیری از تکرار جرم در این شهرستان اهمیت دارد، افزود: ثبت، تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات افراد مشمول در سامانه «ساما» با هدف شناسایی و جلب محکومان متواری از دیگر تأکیدات ما به نیروی انتظامی است.
